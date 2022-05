Clarissa Selassié lontana dai social/ “L’intervento mi ha stravolto la vita”

Grande fratello vip 6, Clarissa Selassié assente dai social: il motivo

Ha appassionato i telespettatori per il gioco condotto al Grande fratello vip 6 insieme alle sorelle Lulù Selassié e Jessica Selassié e in queste ore Clarissa Selassié fa parlare di sé per l’assenza dai social che la vede protagonista in queste ultime settimane. Ma cosa si cela dietro il silenzio social della princess 20enne? E’ la diretta interessata a spiegare i motivi legati alla sua lontananza dalla rete, in un intervento pubblico condiviso con gli internauti tra le Instagram stories. Riattivatasi nel web, sul suo profilo Instagram la princess etiope ha infatti postato delle storie in cui ha spiegato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al seno, lo scorso lunedì 16 maggio. L’operazione si è tenuta presso L’Istituto Estetico Italiano di Roma.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié su Barù e Alex Belli/ "Non è bigotto", "Ciò che ha fatto è illegale"

“Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice”, ha fatto sapere ai followers e non,del tutto entusiasta, la Princess etiope. Clarissa Selassié non ha fatto, quindi, mistero di aver coronato un sogno, quello di aumentare il volume del suo seno, che essendo per natura piccolo di taglia non le permetteva di essere se stessa al 100%, per via dell’insicurezza. Una scelta, quella di sottoporsi alla chirurgia per aumentare il seno, che non tutti i fedeli supporters dell’ex Grande fratello vip approvano.

Clarissa Selassiè svela "Lulù e Manuel lasciati per telefono"/ "Spero possano parlare"

I problemi del post-operatorio di Clarissa Selassié

Riattivatasi tra le Instagram stories, Clarissa Selassié ha assicurato che l’intervento di mastoplastica additiva è ben riuscito e che lei sta bene, anche se ci sono stati dei piccoli problemi dovuti al post-operatorio. Ad esempio la princess ha riscontrato difficoltà a camminare nelle prime ore seguite all’intervento, per via del peso del nuovo seno, a cui deve abituarsi. Inoltre, almeno per il momento, l’ex Grande fratello vip 6 non può effettuare attività fisica, in quanto è tenuta al riposo per potersi riprendere al massimo delle forze, nel più breve tempo possibile nel post-intervento

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè attacca Alex Belli: "Ha detto cose false"/ "Per fare un’ospitata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA