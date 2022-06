Clarissa Selassiè mostra il sen* rifatto un mese dopo l’operazione/ “È perfetto!”

Clarissa Selassiè al settimo cielo per il seno nuovo un mese dopo l’intervento: “È perfetto”

Circa un mese fa, conclusa ormai da tempo l’avventura al Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè ha deciso di rifare il seno. Dopo essere scomparsa per alcuni giorni da Instagram, dove è sempre molto attiva, Clarissa è tornata, annunciando che l’assenza è stata dovuta proprio all’intervento di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta. Settimane dopo quel momento, la minore delle sorelle Selassiè è tornata sui social per palesare tutta la sua felicità e soddisfazione per il nuovo décolleté.

Postando una foto in costume, Clarissa Selassiè ha voluto ringraziare il chirurgo che l’ha operata per “questo seno perfetto”, ha scritto, sottolineando infine che dall’operazione è trascorso giusto un mese. A differenza di ciò che molti le hanno scritto tra i commenti social, Clarissa non si è affatto pentita della decisione di rifarsi il seno così giovane e, anzi, se ne dice molto soddisfatta.

Clarissa Selassiè: “Ecco perché ho rifatto il seno”

D’altronde, poco dopo l’operazione, Clarissa Selassiè ha voluto spiegare nel dettaglio le motivazioni che l’hanno portata a fare questa scelta: “Mi sono operata al seno qui a Roma, sono molto emozionata perché questa operazione mi ha cambiato la vita e sono molto felice. – aveva dichiarato, aggiungendo poi che – Mi sono operata lunedì mattina e devo dire che ne vale la pena. Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione per aumentare la taglia del mio seno perché volevo eliminare questa insicurezza che non mi faceva essere me stessa al 100%.” È stata dunque l’insicurezza verso il suo fisico a portare Clarissa a rifarsi il seno, sensazione che oggi appare totalmente eliminata.

