Clarissa Selassiè pazza di Andrea Maestrelli: “Quando esce dal GF Vip è mio!”/ Lui svela il primo incontro…

Clarissa Selassiè innamorata pazza di Andrea Mastrelli: dichiarazione al GF Vip

Il bel Andrea Maestrelli conquista cuori non solo nella Casa del Grande Fratello Vip 7. C’è chi infatti ha deciso di dichiararsi per lui, urlandogli con un megafono fuori dalle mura di Cinecittà i suoi sentimenti. Lei è Clarissa Selassiè, ex gieffina e sorella di Lulù e Jessica (vincitrice della scorsa edizione del reality). Qualche giorno fa Clarissa, munita di megafono, ha dichiarato ad Andrea i suoi sentimenti, in attesa di poterlo vedere fuori.

Intervistata da Biccy, la ex vippona ha poi spiegato: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andre“.

Andrea Mastrelli ricambia Clarissa Selassiè? Svela il loro primo incontro ma…

Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di stuzzicare Andrea e nel collegamento con la Casa del GF che anticipa la diretta di questa sera, 9 gennaio 2023, ha chiesto al concorrente se Clarissa possa avere qualche chance. “Ho sentito da fuori le urla… – ha esordito lui, spiegando quand’è che si sarebbero incontrati – Io l’ho conosciuta due giorni prima che andassi in quarantena perché ero a cena con la mia famiglia e nello stesso ristorante c’era la cena del GF dell’anno scorso, quindi per puro caso…” Non si è tuttavia sbilanciato sulla possibilità di un flirt con Clarissa, cosa sulla quale Signorini potrebbe però indagare nel corso della nuova puntata del GF Vip.

