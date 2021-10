Clarissa Selassié penalizzata al GF VIP dalla sorella Lulù?/ “A volte mi annullo per lei…”

Nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié ha confessato ad Ainett Stephens di essersi spesso annullata per aiutare la sorella Lulù: “Io mi annullo delle volte per lei. Oggi volevo allenarmi invece ho dovuto mediare a questa cosa. Anche nella vita reale è così. Devo andare a farmi le mani? Se lei ha un attacco di ansia non posso, devo stare con lei”. Clarissa e Jessica sanno di tendere a proteggere molto la sorella che da più di un anno spingono ad andare da uno specialista.

“Sarebbe il caso che il #gfvip divida le 3 sorelle così che ognuna faccia il suo percorso indipendentemente dalle altre. Non è giusto nei confronti di Jessica (soprattutto) e Clarissa dover badare a Lulù come se fossero babysitter, la quale fa pesare su di loro i suoi problemi”, ha scritto un utente su Twitter.

Clarissa Selassié penalizzata dalla sorella Lulù?

Nei giorni scorsi Clarissa Selassié si è confidata con Sophie Codegoni: “Saranno tre o quattro giorni che me la sto vivendo bene, prima c’erano momenti in cui volevo scappare”, ha ammesso la principessa che aveva molto sofferto lo scontro con Soleil Sorge.

Ora però sembra che la giovane Clarissa sia messa in difficoltà propria dalla sorella Lulù, che ha reagito molto male alla decisione di Manuel Bortuzzo di interrompere la loro relazione e che sembra soffrire di qualche problema in più, come fanno notare molti utenti sui social che seguono la diretta del GF Vip: “Io mi chiedo con quale criterio hanno fatto entrare Lulù al gf? Ha un grandissimo bisogno di aiuto. Clarissa ha appena detto che è andata da uno psicologo più volte e addirittura una volta si è rifiutata di andarci perché secondo lei la guardava male”, ha scritto una ragazza su Twitter.

