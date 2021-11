Clarissa Selassié/ Piange per l’arresto del padre: “Mi sento in colpa: io tv, lui in carcere”

Clarissa Selassié: le lacrime per il padre in carcere in Svizzera

Ieri sera, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié si è gonfiata con Miriana Trevisan parlando del padre, in prigione a Lugano. Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié lo scorso giugno è stato arrestato in Lussemburgo e successivamente estradato in Svizzera. Nei confronti dell’uomo a marzo è stato emanato un mandato di cattura internazionale per una presunta truffa da 10 milioni di franchi.

“Immagina noi la prima volta quando l’abbiamo visto, erano 15 giorni che non lo vedevamo. Era con i vestiti da carcere mentre piangeva. la scena più brutta della mia vita, non me lo scorderò mai. Una scena che non posso cancellare. Mi sento in colpa a stare in tv e pensare che lui sta in carcere”, ha confessato la principessa senza riuscire a trattenere le lacrime. La più piccole delle sorelle Selassié ha aggiunto che non sempre riesce a divertiti dentro la casa perché il suo pensiero è sempre rivolto al genitore.

Clarissa Selassié nessun punto di incontro con Soleil Sorge

Nei giorni scorsi Clarissa Selassié ha discusso con Alex, Katia e Soleil: il riso di Gianmaria era crudo e gli inquilini si sono lamentati. Alla Princess on è piaciuto il comportamento dei compagni e si è sfogata con Jo e Miriana: “Mi ha fatto pensare che la gente non apprezza mai nulla, il cibo è d’oro; ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore“. Clarissa si è allontanata dal tavolo ed è andata ad asciugarsi le lacrime. Soleil l’ha vista e ha commentato: “Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato. Che mi vuoi venire a dire che per il riso non si può criticare dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato…“. Per Soleil la reazione di Clarissa è stata troppo esasperata. Clarissa non si spiega perché Soleil deve sempre avere nei suoi confronti un atteggiamento scontroso come se volesse screditarla: “Non capisco da dove viene questo suo senso di soddisfazione nel vedere le persone creare un masso contro un altro, ma non me ne pongo neanche più il problema”, ha commentato la sorella Jessica.

