Clarissa Selassié salta intervista alla radio/ L’ira sull’ex Gfvip: “Manco Belen! “

Grande fratello vip, Clarissa Selassié boicotta la radio ed è polemica

Si è imposta come una dei concorrenti più divisivi del Grande fratello vip 6 terminato di recente con il trionfo di Jessica Selassiè, e ora Clarissa Selassiè torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Stando a quanto lamentato da Giada Di Miceli, conduttrice radiofonica, l’ex concorrente del Grande fratello vip avrebbe convenuto di prendere parte ad una intervista radiofonica a Non succederà più, ma qualcosa sarebbe andato storto.

Proprio ai microfoni della trasmissione Non succederà più, in diretta, la timonieria del format radio ha lamentato ai radioascoltatori che Clarissa Selassiè avrebbe prima convenuto l’intervento nella sua trasmissione con un suo fidato redattore, per poi rifilarle il due di picche last minute, creando una defezione inaspettata.

“Succede che proprio qualche minuto fa ci dice che non ci sarà”, ha dichiarato la speaker radiofonica in radio, del tutto adirata per il dietrofront della ex concorrente del Grande fratello vip 6.

E ancora, poi, la conduttrice radiofonica fa sapere sui motivi legati alla defezione: “Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli, chiarendo alcuni punti. Raramente succede che non si risolva come si deve risolvere. Succede che lei qualche minuto fa ci dice che non ci sarà. Al che chiediamo come mai e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande”.

Insomma, sembra proprio che Clarissa non abbia mandato giù la scelta del format radio di non renderla a conoscenza delle domande che le sarebbero state fatte in trasmissione.

Clarissa Selassiè bocciata in radio

Nello sfogo avuto in diretta radio, poi, la conduttrice radiofonica rincara la dose, segnando un parallelo tra Clarissa Selassiè e Belen Rodriguez, rispetto alle manie e pretese da vip: ” Io non so cosa dirvi perché le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire gli argomenti che tratteremo, ma credo che le domande manco Belen Rodriguez le chieda”.

Infine, lapidaria, Giada Di Miceli ha anticipato un veto della sua trasmissione ai danni di Clarissa: Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grande in bocca al lupo, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà. Grazie Clarissa”.













