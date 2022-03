Clarissa Selassiè scrive alle sorelle Jessica e Lulù “Noi contro tutti”/ “Siete vita”

Questa sera le luci della Casa del Grande Fratello Vip 6 si spengono dopo ben sei mesi. Prima che ciò accada e prima ancora della proclamazione del vincitore di quest’anno, in quelle mura si susseguiranno una serie di sorprese per i quattro finalisti. Fuori, d’altronde, c’è chi a quel reality ci ha partecipato e ora non vede l’ora di riabbracciare non uno ma ben due parenti: Clarissa Selassiè.

Jessica Selassiè a Barù "Non mi sono mai illusa"/ "Contenta di averti conosciuto"

Nonostante la sua avventura nella Casa si sia conclusa mesi fa, la minore delle sorelle Selassiè ha continuato ad essere una delle protagoniste di questa edizione con la sua esuberanza e schiettezza. Questa sera si prepara a riabbracciare le sue sorelle, Jessica e Lulù Selassiè, e magari festeggiare con una di loro due la vittoria di questa edizione.

Barù cotto di Jessica Selassié?/ Sguardi imbarazzati "ora è sotto un treno per lei!"

Clarissa Selassiè, il messaggio alle sorelle prima della finale del GF Vip: “Noi contro tutti”

Nell’attesa di poter riavere Jessica e Lulù tra le sue braccia, Clarissa Selassiè ha postato su Instagram una foto insieme alle sue sorelle, commentandola così: “Mi mancate come l’aria. Finalmente stasera vi rivedo, sono emozionatissima. Noi tre per sempre contro tutti.” Clarissa rivela dunque di aver tanto da raccontare alle sue sorelle: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi forte forte e di raccontarvi tutto quello che è successo in questi ultimi mesi. Siete la mia ragione di vita. Vivo per voi, vi amo troppo”. Intanto, sempre attraverso il suo profilo social, continua a supportare entrambe in vista del televoto importantissimo di questa sera.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica/ "Tu non sei normale, una scena ridicola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA