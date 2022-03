Clarissa Selassiè “Senza le mie sorelle stavo male”/ “Tante crisi, morivo dentro”

Il Grande Fratello Vip 6 si è ormai concluso da qualche settimana, eppure rimane la curiosità del pubblico su alcuni dei suoi concorrenti. Di certo le sorelle Selassiè sono state la vera rivelazione di questa edizione, tanto che una di loro, Jessica, si è anche aggiudicata la vittoria. Clarissa invece è stata l’unica delle tre a non arrivare in finale, trascorrendo dunque molte settimane senza le sue due inseparabili sorelle. Solo oggi però racconta che quella separazione è stata per lei più difficile di quanto si aspettasse.

La Selassiè lo ha rivelato su Instagram a un fan che le ha chiesto: “Com’è stato passare più di tre mesi senza Lulù e Jessica?”. Lei ha così risposto: “Loro delle volte non realizzano ma è stato veramente difficile per me, loro sono il centro della mia vita. Ho avuto tantissime crisi e mi sentivo molto sola. Soprattutto quando le vedevo star male e morivo dentro che da fuori potevo fare veramente poco”.

Clarissa Selassiè spiega perché è stata male senza Jessica e Lulù

Nel corso della lunga risposta, Clarissa Selassiè ha spiegato il motivo per il quale è stata tanto male senza le sue due sorelle Jessica e Lulù: “Avevo tanto da dire a loro, tanti consigli e soprattutto mi mancavano nelle cose piccole. – e ancora – Noi facciamo tutto insieme nel bene o nel male siamo veramente come una sola persona delle volte e quindi senza di loro è stato come non avere l’ossigeno, avevo difficoltà a vivere, non stavo vivendo, stavo sopravvivendo”. D’altronde anche nella Casa del Grande Fratello Vip le tre ragazze hanno più volte sottolineato quanto il loro rapporto sia stretto, al di là di ogni dissapore che può nascere tra tre sorelle.

