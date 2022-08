Clarissa Selassié si dà al pop, dopo il Gf vip/ La cover su Ariana Grande anticipa…

Grande fratello vip 6, cosa cambia per Clarissa Selassié dopo il successo raggiunto in tv

Può dirsi una dei protagonisti indiscussi del Grande fratello vip 6, conclusosi di recente con la vittoria della sorella Jessica Selassié, e in queste ore l’altra princess etiope del trio di sorelle gieffine, Clarissa Selassié, dà annuncio via social del suo nuovo progetto in cantiere, dopo la popolarità raggiunta in tv, una novità che le potrebbe aprire le porte per una svolta radicale nella sua carriera artistica. Ebbene, stando a quanto ripreso dalla stessa etiope, attraverso un post condiviso su Instagram, Clarissa Selassié è in attesa del rilascio del suo singolo, che farebbe da brano apripista per il debutto da cantante e quindi aspirante popstar. E nell’attesa dell’uscita tanto chiacchierata, Clarissa Selassié si è intrattenuta in studio di registrazione anche per incidere un’inaspettata cover, ovvero la rivisitazione personale di 7 rings, brano pop rilasciato in musica da Ariana Grande, cantante americana nonché una delle popstar di fama mondiale del momento.

Clarissa Selassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivo?

Riattivatasi su Instagram, quindi, a corredo della cover condivisa con gli utenti nel web, l’ex Grande fratello vip 6 ha rilasciato un lungo messaggio pubblico, in cui parla in generale dei nuovi progetti ufficializzando così una svolta nella sua carriera: “Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo…vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi. Vi voglio bene, Clary”.

Clarissa Selassié “Per Barù stima e rispetto”/ “Nulla contro di lui”, Jessica e Lulù…

La reazione del web alla svolta post-Gf vip

Il nuovo video di Clarissa Selassié fa intanto incetta di like e commenti sul popolare social in cui è stato condiviso, e in particolare si leggono messaggi di complimenti tra gli annessi commenti social, destinati alla princess per le sue doti canore. Appare chiaro, quindi, che Jessica abbia lavorato in studio per la realizzazione di nuovo materiale musicale, il che fa pensare ad un album in cantiere per lei. E chissà se il progetto non possa accogliere anche le sorelle di Clarissa, Lulù e Jessica Selassié.

LEGGI ANCHE:

Sorelle Selassiè scartate da Tale e Quale show 2022/ "Al loro posto Carlo Conti ha scelto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA