Classifica botti legali più potenti Capodanno 2021/ Squalo, Atomyc, Max R5 e…

Non vedete l’ora di festeggiare il Capodanno 2021 per chiudere un anno difficilissimo? Molti sono pronti ad acquistare botti legali da poter scoppiare in una delle notti più attese dell’anno, sempre in massima sicurezza. Le disposizioni del Governo, in merito all’emergenza sanitaria da Coronavirus, obbligano a rimanere a casa e non uscire dopo le 22.00 nonostante questo il coprifuoco non fermerà l’esplosione dei classici petardi per chi possiede una casa con un giardino o uno spazio esterno. Tra i più richiesti ci sono lo Squalo, l’Atomyc e il Max R5 ma sono fin troppi i botti che girano sul mercato e per i quali è bene prendere informazioni precise per evitare di ritrovarsi ad avere terribili conseguenze. L’obbligo infatti è quello non solo di divertirsi, ma di fare attenzione con quelli che ricordiamo essere delle potenziali armi.

Classifica botti legali più potenti Capodanno 2021, un po’ di nomi

C’è una classifica dei botti legali più potenti per il Capodanno 2021? Sicuramente è difficile stilare una graduatoria anche perché i termini di valutazione sono fin troppi. Si può però fare qualche altro nome in grado di regalare l’effetto desiderato. I più classici, oltre a quelli citati, sono l’Aspide, l’Attila, il Tigre e il Cobra. Rimane fondamentale assicurarsi anche che questi botti abbiano le giuste certificazioni per evitare conseguenze anche devastanti. Va infatti sottolineato che sono fin troppe le aziende che con poca serietà si avventurano nella costruzione di marchingegni del tutto insicuri e in grado di poter esplodere fin troppo rapidamente rispetto all’accensione. Va inoltre specificato che chiunque si presti a far scoppiare questi petardi dovrà assicurarsi del tempo che intercorre tra accensione ed esplosione per evitare quella che potrebbe essere una vera e propria tragedia.



