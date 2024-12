Le scosse di terremoto oggi, sabato 14 dicembre 2024, registrate dagli addetti ai lavori in Italia, sono state tutte molto lievi. Nessuna particolare segnalazioni di disagio viene segnalata, di conseguenza stiamo parlando di movimenti tellurici assolutamente nella norma e decisamente leggeri, quasi impercettibili dall’uomo. Qualche scossetta c’è stata comunque, e la più importante (se così possiamo definirla), è stata quella localizzata nella regione Lazio, una delle più alte ad intensità sismica del nostro Paese. L’epicentro è stato segnalato dall’Ingv di preciso a cinque chilometri a nord di Borbona, in provincia di Rieti, nonché nei pressi dei comuni di Posta e Cittareale.

La scossa di terremoto oggi in questione è avvenuta alle ore 4:42 di questa mattina ed ha avuto una magnitudo, come anticipato sopra, molto leggera, solo di 1.6 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato individuato a trenta chilometri da L’Aquila (in Abruzzo) e a 41 da Terni, e non ha causato alcun danno. Un’altra scossa di terremoto oggi è avvenuta in Toscana, altra regione dove spesso e volentieri si verificano dei “tremoli”, di preciso a quattro chilometri a ovest di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Anche in questo caso parliamo di un sisma molto lieve, con una magnitudo pari a 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:31 di stamane.

TERREMOTO OGGI, TUTTI I SISMI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

L’epicentro è stato individuato vicino a Pieve Santo Stefano e Casteldelci, nonché a 33 chilometri dalla città di Arezzo e a quarantanove invece da Cesena, in Emilia Romagna. Volevamo segnalarvi anche un paio di scosse di terremoto che sono avvenute ieri sera, a cominciare da quella localizzata in Basilicata, di preciso a quattro chilometri a ovest di Ferrandina, in provincia di Matera.

E’ stato un sisma con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, il cui epicentro è stato individuato vicino a Salandra e a Miglionico, nonché ad una ventina di chilometri da Matera. Infine è stato registrato un sisma lungo la costa settentrionale della Croazia, non troppo distante dall’Italia, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter: l’evento tellurico è avvenuto in mare aperto, a circa novanta chilometri di distanza dalla città di Trieste.

