Finale Io Canto Generation 2024: trionfa Namite Selvaggi

Ieri sera è andata in scena, in prima serata su Canale 5, la finale di Io Canto Generation 2024 che ha decretato come vincitrice Namite Selvaggi. La giovanissima cantante ha sbaragliato la concorrenza, issandosi ai primi posti in classifica in ogni manche e conquistando giuria e pubblico con la sua voce potente e cristallina, perfettamente adattata ad ogni canzone interpretata. Una finale al cardiopalma e con numerosi colpi di scena sino all’ultimo, tra manche e sfide a suon di musica e performance che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

Ma come si è sviluppata la finale di ieri e, nello specifico, qual è alla fine la classifica di Io Canto Generation 2024 al termine della puntata? La prima parte è stata dedicata a due manche, in cui i ragazzi si sono scontrati a coppie in due tornei da 6: i primi ad essere stati eliminati sono Beatrice Ferrua, Antonio Lobuono e Walter Puddinu. Ha fatto poi seguito un secondo giro di duelli a coppie, al termine del quale hanno dovuto dire addio ai sogni di vittoria e di gloria Sofia Tarantino, Morgana La Manna e Marianna Alè.

Classifica Io Canto Generation 2024: Mariafrancesca e Cristina al secondo posto

Successivamente, nel corso della finale di Io Canto Generation 2024, è andata in onda la manche dei duetti con i 6 concorrenti rimasti in gioco che si sono esibiti al fianco dei 6 coach; al termine delle sfide, ad abbandonare sono Aurora Binetti, Davide Londero e Serena Ziello. Sono dunque rimaste in gioco Namite Selvaggi, Mariafrancesca Cennamo e Cristina Fiorita, che si sono sfidate in due manche: alla fine la giuria e il pubblico in studio hanno proclamato vincitrice Namite Selvaggi, seguita da Mariafrancesca e Cristina.

Questa è dunque la classifica di Io Canto Generation 2024 al termine della finale:

1°: Namite Selvaggi (Vincitrice)

2°: Mariafrancesca Cennamo e Cristina Fiorita (seconde classificate)

Tutti gli eliminati:

Serena Ziello, Aurora Binetti, Davide Londero, Marianna Alé, Morgana La Manna, Sofia Tarantino, Beatrice Ferrua, Walter Puddinu, Antonio Lobuono.