Vincitore Io canto generation 2024: i nomi dei finalisti

Mercoledì 13 Novembre andrà in scena l’ultima puntata della trasmissione Mediaset Io Canto Generation 2024, programma sotto la conduzione di Gerry Scotti che vedrà l’atto finale e c’è curiosità per capire chi conquisterà la vittoria. Tutti i ragazzi hanno mostrato grande talento, ma di vincitore ce ne sarà solo uno e vedremo chi succederà a Marta Viola. Ricordiamo che il vincitore della trasmissione si aggiudica un lauto montepremi e ovviamente interessanti possibilità per il futuro.

Nella semifinale, ha conquistato tutti Davide Londero che ha strappato il biglietto per la finale con “Ovunque sarai”, brano di Irama. Oltre a Davide, a contendersi la vittoria saranno Marianna Alè (entrambi sono del team di Anna Tatangelo), poi Morgana La Mamma e Namite Selvaggi del team di Benedetta Caretta, Serena Ziello e Beatrice Ferrua del Team di Cristina Scuccia, Mariafrancesca Cennamo del gruppo di Fausto Leali, Antonio Lobuono, Sofia Tarantino e Cristina Fiorita per il Team di Lola Ponce e infine Walter Puddinu e Aurora Binetti per la squadra di Mietta.

Io Canto Generation, ecco chi vincerà il programma tv

Fino a qualche settimana fa i principali candidati alla vittoria erano Marianna Alè, Beatrice Ferrua e Namite Selvaggi, che ben hanno figurato nelle prime settimane. Nelle ultime settimane però in molti hanno notato – anche mediante le views social – la crescita e l’apprezzamento verso Mariafrancesca Cennamo, giovane di Napoli che ha raggiunto numeri importanti per quel che riguarda le visualizzazioni e si nota quindi un grande apprezzamento nei suoi confronti. Non ci sarebbe, dunque, da stupirsi che a trionfare possa essere anche lei.

Comunque andrà sarà un successo per tutti loro ma Mariafrancesca viene da molti – sia pubblico che qualche addetto ai lavori – data come grande favorita per i suoi modi e la sua voce. Nelle ultime settimane in particolare ha brillato con due brani piuttosto complicati, ovvero Adagio di Lara Fabian e Ti Sento dei Mattia Bazar, ora tra poche ore scopriremo se questi rumors sarà confermati e chi sarà il vincente del torneo.