Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Ibrahimovic, comanda lui (2^ giornata)

Al momento la classifica marcatori di Serie A ha un solo giocatore che si sia staccato dagli altri: stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic che, autore della doppietta con cui il Milan ha battuto il Bologna, è l’unico d aver segnato più di una rete. Lo svedese punta a rivincere la classifica marcatori del nostro campionato, cosa che ha già fatto in carriera; completando questa stagione in rossonero farebbe del Diavolo la squadra con la quale ha giocato di più in Serie A, visto che con l’Inter aveva disputato tre annate. Per adesso, avvicinandoci agli anticipi della 2^ giornata, possiamo fare poche analisi che riguardano il trono dei bomber: possiamo sicuramente dire che Ciro Immobile, il capocannoniere della scorsa stagione che ha vinto la classifica marcatori per la terza volta in carriera, apre oggi il suo campionato visto che la Lazio ha saltato il primo turno. Come lui esordiranno anche Romelu Lukaku e Duvan Zapata, due attaccanti che sono stati straordinari protagonisti l’anno scorso e sicuramente saranno attesi nella corsa per salire sul trono dei bomber.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE IBRAHIMOVIC

Dunque Zlatan Ibrahimovic comanda attualmente la classifica marcatori di Serie A, ed è il capocannoniere di un campionato che il Milan spera di chiudere almeno nelle prime quattro per tornare in Champions League; lo svedese affronta la sua nona stagione nella massima serie italiana, è tornato lo scorso gennaio a vestire la maglia rossonera dopo aver giocato tra il 2004 e il 2009 per Juventus (due anni) e Inter. Proprio nell’ultima stagione con il Diavolo, almeno quella prima di andare al Psg, Ibrahimovic si era laureato per la seconda volta capocannoniere segnando 28 gol, e migliorando anche i 25 che aveva timbrato nel 2008-2009 in nerazzurro. Alle sue spalle ci sono altri elementi che sono andati a rete nella prima giornata: tra questi anche Cristiano Ronaldo, che tecnicamente avrebbe potuto fare poker contro la Sampdoria ma si è divorato tre straordinarie occasioni. Il portoghese l’anno scorso ha uguagliato il primato di casa Juventus come maggior numero di gol in singolo campionato, si è fermato a 31 e questo score non gli è bastato per superare Immobile; adesso vedremo se riuscirà a laurearsi capocannoniere anche della nostra Serie A dopo averlo fatto in Premier League e Liga, sarebbe un altro grande traguardo per lui.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: Zlatan Ibrahimovic (Milan)

1 gol: Leonardo Bonucci (Juventus), Mehdi Bourabia (Sassuolo), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Mattia Destro (Genoa), Lorenzo Insigne (Napoli), Dejan Kulusevski (Juventus), Dries Mertens (Napoli), Goran Pandev (Genoa), Marko Pjaca (Genoa), Emmanuel Rivière (Crotone), Cristiano Ronaldo (Juventus), Giovanni Simeone (Cagliari), Davide Zappacosta (Genoa)



