Classifica ospedali italiani/ Newsweek: primo il Gemelli (Roma), tantissima Lombardia

Newsweek, celebre rivista americana, ha stilato la classifica dei migliori ospedali italiani e del mondo. Se a livello internazionale troviamo un podio tutto americano – Mayo Clinic – Rochester, Cleveland Clinic e Massachusetts General Hospital – a livello nostrano è un dominio quasi totale della Lombardia, anche se la prima posizione va ad un nosocomio del Lazio…

A guidare la classifica degli ospedali italiani secondo Newsweek c’è il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma; medaglia d’argento al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, mentre quella di bronzo spetta al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Seguono l’Humanitas di Rozzano, il San Raffaele di Milano, l’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Policlinico San Matteo di Pavia e, a chiudere la top ten, l’Ospedale Borgo Trento di Verona.

CLASSIFICA OSPEDALI ITALIANI: SODDISFAZIONE IN LOMBARDIA

Tantissimo Nord, ad eccezione del primo posto, nella classifica degli ospedali italiani secondo Newsweek, mentre non c’è molto Sud: per trovare un altro nosocomio del Meridione dobbiamo andare al 28° posto, con l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in Puglia. Come dicevamo, la Lombardia la fa da padrona e l’assessore al Welfare Letizia Moratti si è detta orgogliosa: «La nostra Sanità è punto di riferimento non solo sul territorio regionale, ma in tutta Italia. La qualifica di eccellenza della nostra sanità è confermata dallo spessore e dalla qualità portata avanti all’interno delle nostre strutture». Letizia Moratti ha poi aggiunto: «Un risultato ancor più importante se si considera che questa classifica è stata stilata non solo sulle risposte di direttori di ospedali, medici, professionisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti. Specie dopo un’annata come quella passata che ci ha segnato profondamente si tratta di risultati che ci danno orgoglio e speranza per il presente e per il futuro».

