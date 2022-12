Classifica “Qualità della vita 2022″/ A Bologna si vive meglio, Roma sprofonda: è 31°

La provincia in cui si vive meglio è Bologna, davanti a Bolzano, con Firenze che sale al terzo posto. Questo è il podio stilato dal Sole 24 Ore per la classifica “Qualità della vita 2022“. Nata nel 1990, questa graduatoria arriva oggi alla 33ma edizione, nella quale si certifica la leadership della provincia emiliana, che per la quinta volta arriva al primo posto, in questo caso migliorando di cinque posizioni rispetto all’anno scorso. L’indagine tiene conto di 90 indicatori statistici, 40 dei quali sono aggiornati a quest’anno. Ci sono, infatti, due indicatori sull’inflazione, un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici, l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022, nove indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (come qualità della vita di giovani, bambini e anziani, qualità della vita delle donne, ecosistema urbano, indice della criminalità, indice di sportività, indice del clima, IcityRank sulle città digitali).

Se si analizzano alcuni dati a livello regionale, si può constatare che l’Emilia-Romagna registra un ottimo risultato: oltre al primato di Bologna, nella classifica “Qualità della vita 2022” ci sono Parma al nono posto e Reggio Emilia al tredicesimo. Bene anche il Trentino Alto Adige, con Bolzano al secondo posto e Trento al quinto posto. La Toscana vanta tre province in alta classifica: oltre a Firenze, ci sono le novità Siena, che recupera 11 posizioni e sale al quarto posto, e Pisa, che ne recupera addirittura 12 salendo al decimo posto.

QUALITÀ DELLA VITA 2022: METROPOLI E INDICE DONNE

Per quanto riguarda le città metropolitane, Milano perde la seconda posizione che deteneva l’anno scorso, ma resta nella top ten, scendendo all’ottavo posto nella classifica “Qualità della vita 2022“. Roma addirittura ne perde 18, scivolando al trentunesimo posto. Meglio Cagliari, che sale al diciottesimo e Genova, che al 27esimo. Male anche Torino, al quarantesimo posto avendo perso 12 posizioni, meglio Palermo di Napoli, visto che la prima è all’88mo posto, in recupero di 7 posizioni, mentre la città partenopea al 98mo, perdendo otto posizioni. Se si tiene conto degli ambiti in cui sono suddivisi i 90 indicatori della classifica “Qualità della vita 2022“, allora il podio per ricchezza e consumi è formato da Belluno, Bologna e Bolzano. Milano, Trieste e Roma per affari e lavoro; Bologna, Modena e Roma per demografia, salute e società; Pisa, Siena e Aosta per ambiente e servizi; Oristano, Pordenone e Sondrio per giustizia e sicurezza. Infine, Firenze, Trieste e Gorizia per cultura e tempo libero. Per la classifica “Qualità della vita 2022” c’è l’edizione Indice della Qualità della vita delle donne, che sintetizza 12 parametri. La provincia di Monza e Brianza è quella che offre maggior benessere alle donne, poi Treviso, che ha perso il primo posto della prima edizione, e Cagliari. Il successo della provincia lombarda è legato al fatto che registra il gap occupazione di genere più basso in Italia e uno dei tassi di occupazione femminile più alti del nostro Paese, oltre al record di giornate retribuite alle dipendenti donne. Per quanto riguarda la speranza di vita delle donne, è terza dietro Cagliari e Trento.

QUALITÀ DELLA VITA 2022: LA CLASSIFICA FINALE

Bologna Bolzano Firenze Siena Trento Aosta Trieste Milano Parma Pisa Cremona Udine Reggio Emilia Bergamo Sondrio Verona Modena Cagliari Gorizia Venezia Treviso Brescia Monza e Brianza Piacenza Pesaro e Urbino Pordenone Genova Ancona Padova Ravenna Roma Lecco Como Forlì-Cesena Belluno Cuneo Arezzo Vicenza Novara Torino Perugia Ascoli Piceno Varese Pescara Prato Rimini Lucca La Spezia Lodi Verbano C. O. Ferrara Livorno Savona Terni Asti Vercelli Grosseto Mantova Macerata Massa-Carrara Viterbo Pavia L’Aquila Pistoia Biella Bari Rieti Teramo Sassari Oristano Alessandria Imperia Fermo Nuoro Chieti Matera Rovigo Lecce Frosinone Latina Campobasso Benevento Barletta A. T. Avellino Ragusa Agrigento Sud Sardegna Palermo Messina Siracusa Catania Brindisi Trapani Potenza Cosenza Catanzaro Salerno Napoli Caserta Enna Taranto Reggio Calabria Vibo Valentia Foggia Caltanissetta Isernia Crotone

