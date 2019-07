CLAUDIA GALANTI SINGLE/ Soffia il fidanzato a Taylor Mega? Nasce amicizia con…

Claudia Galanti è tornata nuovamente single. Secondo Dagospia, infatti, sarebbe finita la storia d’amore tra Luca Baronchelli e la Galanti che si frequentavano, secondo alcuni rumors, dallo scorso dicembre. Stando a quanto si legge su Dagospia, però, nell’ultimo periodo, i due si sarebbero allontanati e, alla Galanti, Baronchelli avrebbe preferito una giovanissima e ricchissima ereditiera monegasca di nome Caroline. Da parte della showgir che, nel suo passato vanta una storia con Stefano Ricucci e, soprattutto con Arnaud Mimram, padre dei suoi bambini, non c’è ancora nessun commento ai rumors che la riguardano. Tuttavia, Claudia Galanti potrebbe restare single ancora per poco. Secondo un’esclusiva di Alberto Dandolo per Dagospia, infatti, la Galanti sarebbe corteggiata da tre miliardari e, soprattutto, potrebbe soffiare il fidanzato a Taylor Mega.

Claudia Galanti in amicizia con Hormoz Vasfi, presunto fidanzato di Taylor Mega

Sempre bellissima e in perfetta forma, Claudia Galanti potrebbe far tremare Taylor Mega, l’influencer dai lunghi capelli biondi che, dopo la breve permanenza nella casa del Grande Fratello 2019, non solo sta vedendo i propri followers aumentare, ma è sempre più amata. Secondo gli ultimi rumors, Taylor Mega avrebbe intrapreso una relazione con il miliardario iraniano Hormoz Vasfi con cui, stando a quello che scrive Alberto Dandoo, Claudia Galanti avrebbe cominciato una tenera amicizia. Per il momento non ci sarebbe altro tra il miliardario iraniano e la Galanti, ma la guerra tra donne potrebbe essere dietro l’angolo. Tuttavia, pare che il presunto fidanzato di Taylor Mega non sia l’unico uomo con cui potrebbe cominciare una storia la showgirl.

Claudia Galanti: schiera di pretendenti per lei

Non solo Hormoz Vasfi. Secondo Dandolo, Claudia Galanti potrebbe scegliere tra altri tre pretendenti. “La showgirl non si è scoraggiata e sta scegliendo tra una rosa di tre facoltosi pretendenti: un imprenditore emiliano, un ultrasettantenne milionario genovese e un giovane avvocato della Milano bene”, scrive Alberto Dandolo per Dagospia. Una scia di pretendenti importante, dunque, per Claudia Galanti che, per il momento, resta ufficialmente single, ma nel corso dell’estate tutto potrebbe cambiare. Chi sarà, dunque, il suo nuovo fidanzato?



