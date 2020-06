Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Ecco perché ha lasciato i soci

Claudia Maria Capellini ha deciso di non trasformare il suo profilo Instagram in un inno all’amore per il compagno Giorgio Panariello. Anche se i due stanno ormai insieme da tre anni, hanno scelto di non intrecciare le attività online e soprattutto di limitare le foto di coppia. A volte sono stati paparazzati al mare, impegnati in baci e abbracci, ma per la maggior parte del tempo (e come è giusto che sia) la loro relazione viene vissuta fra le loro mura domestiche. Anche perchè Claudia Maria ha scelto ormai di abbandonare Instagram già due anni fa: l’ultimo post parla di regali inaspettati ricevuti dalla vita. “A volte quello che stai cercando arriva quando non stai guardando tutti“, ha scritto. E anche su Facebook la situazione non è rosea: solo uno scatto che la vede al mare, sorridente e abbronzatissima. E gli attacchi in questo caso non sono mancati: “Ah caspita fidanzata di Panariello… Beh siete una bella coppia, lui tuo coetaneo e operaio in fabbrica”. Claudia Maria ha scelto di non rimanere a tacere ed ha subito risposto all’hater di turno: “Wow, con questo commento hai dimostrato una spiccata originalità. Non poteva mancare sulla mia bacheca”.

Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello: presto mamma?

Claudia Maria Capellini diventerà presto mamma? E’ trascorso un po’ di tempo da quando il compagno e comico Giorgio Panariello ha rivelato di sentire forte il desiderio di diventare padre. Da quel momento in poi però non sappiamo più nulla, nè di passi decisivi verso il grande giorno nè di novità riguardo ad un possibile pancione. Non ci sono dubbi però sul fatto che i due stiano convivendo. Lo dimostrano le foto che entrambi hanno pubblicato, in passato o più di recente, riguardo ai due cagnolini che animano la loro casetta. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Giorgio Panariello sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a 20 anni che siamo italiani, in replica nella prima serata di Rai 1. Non si parlerà ovviamente della fidanzata, che sembra intenzionata a rimanere nel dietro le quinte. Almeno se si esclude quella cena di inizio marzo che li ha visti entrambi in un noto ristorante romano. Da quanto riferisce Il Messaggero, ancora una volta Claudia Maria è stata scambiata dagli avventori per Belen Rodriguez, data la forte somiglianza fra le due.



