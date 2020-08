Claudia Mori, moglie Adriano Celentano/ La coppia più bella del mondo o…

Claudia Mori è stata sempre il pilastro presente nella vita di Adriano Celentano. Anche se di recente alcuni giornali di gossip hanno rispolverato le ormai antiche rivelazioni di Ornella Muti, in merito al flirt che i due artisti hanno vissuto tempo fa. Anche se agli occhi di tutti la Mori e Celentano hanno sempre incarnato La coppia più bella del mondo, giusto per citare un celebre duetto di marito e moglie, in realtà hanno vissuto anche una certa crisi all’interno del loro matrimonio. Si parla degli anni Ottanta, in cui il cantante era impegnato sul set de Il bisbetico domano, in coppia con la Muti: questo il contesto che ha permesso a Celentano e all’attrice di vedere il loro feeling trasformarsi in qualcosa di più. “L’unica infedeltà della mia vita”, ha dichiarato Ornella diversi anni fa a Il Messaggero, spiegando quel neo nel suo matrimonio con Andrea Facchinetti. “In quel periodo eravamo gelosi tutti e due”, ha detto invece la Mori, “Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione”. A quanto pare Celentano si sentiva solo e anche se ha tradito la moglie, non ha mai intaccato quel forte e folle sentimento d’amore che lo ha sempre unito a Claudia. “Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano“, ha aggiunto, “che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Claudia Mori, moglie Adriano Celentano: ecco come si sono conosciuti

Claudia Mori non concede più interviste come un tempo, ma questo non vuol dire che abbia smesso di sostenere Adriano Celentano. Molto più di una moglie, Claudia è diventata negli anni anche il pilastro della carriera del marito. “L’ho conosciuta quando giravamo il film Uno strano tipo. Lei allora era fidanzata con un calciatore, Lo Iacono, […] appena l’ho vista mi sono subito innamorato. E’ stato un colpo di fulmine. Anzi erano due o tre i fulmini”, ha dichiarato Celentano a Serata d’Onore, alla fine degli anni Ottanta. In base alle dichiarazioni, Adriano avrebbe cercato quindi di scoprire se il film prevedeva anche scene d’amore con la Mori. Deluso nel non trovare dei baci finti, ha osato di più e ha cercato di convincere la futura moglie a baciarlo lo stesso. Claudia però lo ha respinto con decisione e Celentano si è rassegnato, ma non ha mai smesso di cercare di conquistarla. Fino a che una notte l’ha fatta ridere al punto da convincerla a trascorrere tutta la notte insieme. In modo candido ovviamente, salvo poi dichiararsi entrambi innamorati dell’altro. “Non c’era il bacio però”, ha aggiunto Adriano, “volevo qualcosa di speciale“. Così il cantante ha organizzato il momento perfetto, con tanto di disco in sottofondo e un braccio di ferro che ha dato modo a Celentano di poggiare le sue labbra su quelle della Mori. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Adriano Celentano sarà al centro della puntata in replica di Una storia da cantare, in onda nel prime-time di Rai 1. Un momento per omaggiare anche la sua love story con Claudia, mai tramontata nel corso di tanti decenni trascorsi insieme.



