Claudia Mori, moglie Adriano Celentano/ “Io felice per Rock Economy, ecco perchè…”

Claudia Mori è stata più che felice quando Rock Economy ha fatto il suo debutto sulle reti Mediaset. Parliamo del 2012, anno in cui il marito Adriano Celentano ha annunciato allo Stivale di voler ritornare a cantare e a parlare con un concerto evento, nonostante fossero trascorsi quasi due decenni dall’ultima performance. “In genere nei programmi della seconda serata c’è sempre un calo fisiologico“, ha commentato all’epoca la Mori a La Stampa, “per Rock Economy non è stato così. Non solo è cresciuto il programma ma anche l’anteprima di Canale 5, segno che c’era attesa di vedere lo show. Dal 16 al 26%, roba da Festival di Sanremo o Nazionale di calcio”. Oggi, lunedì 13 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà la replica di Rock Economy nella sua prima serata, raccogliendo il meglio delle serate del concerto.

“Non sono solo gli ascolti che contano, ma anche la qualità di ciò che siamo riusciti a realizzare sul palco e in tv”, ha detto ancora la Mori a La Repubblica in quegli anni, “Conta la bellezza di uno show che ha saputo essere al tempo stesso concerto e intrattenimento televisivo. Gli spettatori continuano ad apprezzare la formula che peraltro Adriano ripete da 25 anni, con ingredienti diversi e mai troppo televisivi. Ma il risultato dimostra anche che Adriano resta sempre lui, ovunque si trovi, che sia in Rai o in Mediaset: è incondizionabile”. Un successo che Celentano tuttavia non ha ottenuto con la sua ultima creazione, Adrian. Anche se la Mori si è sempre rifiutata di considerare un fallimento la serie animata evento del marito. “Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente, soprattutto quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili”, ha detto l’anno scorso al giornalista Dario Cresto-Dina, “il programma è stato spostato solo perchè Adriano è stato vittima, come moltissimi italiani, di un pesante malanno di stagione”. Una difesa a spada tratta quella della Mori, che tuttavia non ha permesso allo show di risollevarsi nemmeno nel suo ritorno sul piccolo schermo.

Claudia Mori, moglie Adriano Celentano: 56 anni insieme

56 anni insieme: Claudia Mori e Adriano Celentano sono ancora La coppia più bella del mondo, la hit che il Molleggiato ha realizzato nel ’68 per sancire il suo amore con la moglie. “Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare”, ha detto l’anno scorso Maria De Filippi, durante un incontro con il cantante, “guarda se va bene, se va male. Se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la guarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’. Però questo giochetto penso che vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto”. Da sempre innamoratissimo della moglie, anche in quell’occasione Celentano non si era lasciato sfuggire l’occasione per tessere le lodi della Mori. “Lei a volte ha delle ‘alzate’ improvvise”, ha confessato, “però c’è un pregio. Finita quell’alzata che non dura tanto, dura poco, dopo è come se non fosse successo niente. Ride, scherza. Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perchè è bella anche quando alza la voce”.

Un amore profondo quindi, anche se minacciato da qualche tradimento. Lo stesso Molleggiato infatti ha rivelato poco tempo fa, come hanno riportato i media nazionali, di aver avuto un flirt sul set con Ornella Muti. “La mia unica infedeltà durante la mia lunga relazione con Federico Facchinetti”, ha risposto l’attrice in replica. La risposta più brillante però è stata quella della Mori, che nel difendere il marito ha rivelato come sarebbero andate davvero le cose: “Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore era sempre fra lui e me. Fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io lo amo ancora tantissimo e lo stimo e mi fa ridere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA