Claudia Pandolfi/ “Ho accettato avances di donne ma…”

Tutto è pronto per il ritorno di Claudia Pandolfi su Rai1 come una delle protagoniste di Chiamami ancora amore, la nuova fiction della rete ammiraglia, al fianco di Greta Scarano. Sicuramente l’attrice non ha bisogno di presentazioni visto che, ancora prima di questo suo ruolo nei panni di un’assistente sociale, Claudia Pandolfi si è data da fare con ruoli complessi, e anche meno, conquistando il pubblico della tv commerciale ma anche quello che andava al cinema. Classe 1974, romana, Claudia Pandolfi ha iniziato sulla passerella di Miss Italia proprio trent’anni fa. Fu allora che venne notata da Michele Placido e iniziò la sua carriera con una parte ne Le amiche del cuore, lo stesso film in cui diede il suo primo bacio ad una donna. Proprio riguardo alle donne e al suo rapporto con l’amore, in passato Claudia Pandolfi ha spiegato: “Ho ricevuto avances da parte di alcune donne, e in alcuni casi le ho anche accettate. Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film”.

CLAUDIA PANDOLFI/ "Non ho scelto io di recitare, questo lavoro ha scelto me"

Una vita sentimentale “travagliata” e le avances delle donne…

Detto questo, in effetti, l’attrice ha avuto una vita privata molto movimentata visto che ha alle spalle un matrimonio lampo con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili poi lasciato al volo qualche settimana dopo per Andrea Pezzi. Proprio l’ex marito lasciato in un’intervista a DiPiù, ha rivelato di aver sopportato la moglie tra le braccia di un altro e anche il fatto che proprio lei rivelò di pensare a lui anche al loro matrimonio: “Da quel momento per me è stato l’inferno”. Nella vita di Claudia Pandolfi è poi arrivato, nel 2006, il cantautore Roberto Angelini da cui ha avuto il suo primo figlio, Gabriele. mentre nel 2014, con il compagno Marco De Angelis, ha avuto Tito, il suo secondo figlio.

