Claudia Ruggeri, scollatura vertiginosa a Avanti un Altro/ Paolo Bonolis senza parole

Claudia Ruggeri strepitosa ad Avanti un Altro Pure di Sera, con un look che mostra le sue forme meravigliose. Abito nero, trasparenze eleganti, ed un sorriso smagliante. La valletta di Paolo Bonolis dà ufficialmente il via alla sfida di questa sera e fa il pieno di complimenti in studio. Il conduttore si complimenta con lei per il bellissimo vestito indossato in occasione della quinta puntata, mentre il pubblico la omaggia con un applauso scrosciante. “Impressionante”, commenta brevemente Paolo Bonolis insieme alla sua spalla artistica, Luca Laurenti.

Claudia Ruggeri ad Avanti un Altro, eleganza e stile. Bonolis: “impressionante”

“Vuole fare la puntata seduta o anche in piedi? E allora che si segga…”, dice Paolo Bonolis rivolgendosi a Claudia Ruggeri. Evidentemente la valletta è diventata una distrazione per il pubblico in studio e così la puntata stenta a decollare. Ecco che allora la showgirl lascia spazio ai concorrenti e agli ospiti di oggi, tra cui Safiria Lecciso e Elenoire Casalegno, accomodandosi nella tribunetta. Col suo look intrigante ed una forma come sempre al top, Claudia Ruggeri è subito protagonista ad Avanti un Altro – Pure di Sera. Fan scatenati sui social, con like e cuoricini per miss Claudia.

