Avanti un altro/ Anticipazioni puntata 9 maggio: Elenoire Casalegno e Safiria Leccese

Avanti un altro, anticipazioni e diretta puntata 9 maggio

Avanti un altro, domenica 9 maggio, torna in onda con il doppio appuntamento. Dopo la puntata delle 18.45, Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, conduce anche la nuova puntata di Avanti un altro – Pure di sera. Per festeggiare il decimo anniversario del game show di canale 5 che, attraverso momenti divertenti e spensierati e grazie alla presenza dei vari personaggi ha conquistato l’affetto del pubblico sin dalla prima puntata, Paolo Bonolis e l’intera squadra di Avanti un altro ha creato l’edizione serale dello show le cui regole restano uguali a quelle dell’edizione preserale. L’obiettivo è arrivare al gioco finale per portare a casa il montepremi. Per vincere, tuttavia, è necessario rispondere a tutte le domande dando le risposte sbagliate. La differenza rispetto alla versione pomeridiana di Avanti un altro è rappresentata dalle squadre. Anche nella puntata di Avanti un altro pure di sera di oggi, infatti, si sfideranno due squadre. Andiamo a scoprire tutto.

Le squadre e gli ospiti del 9 maggio

Dopo la sfida tra le categorie Passato e Super, nel corso della nuova puntata di Avanti un altro – Pure di sera, si affronteranno la squadra della cultura e quella del mistero. A capitanare i due team che si giocheranno il tutto per tutto, per aggiudicarsi vittoria e montepremi, saranno Safiria Leccese ed Elenoire Casalegno. Nel corso della serata, poi, non mancheranno gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti tra cui ci sarà anche Francesca Manzini. Non mancheranno, inoltre, i personaggi storici del programma di Paolo Bonolis come la coppia comica formata da Pablo e Pedro, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi, Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni e il salottino di Miss Claudia.

