Claudio Baglioni ha avuto una vita ricca di emozioni, traguardi e successi, dal punto di vista professionale e non soltanto. Anche nella sua vita privata, infatti, non sono mancati mai i momenti importanti per il cantante, che ha sposato Paola Massari dalla quale ha avuto un figlio, Giovanni, nato nel 1982. A lui, il papà ha dedicato la canzone “Avrai”, registrata nello studio di Paul McCartney a Londra. Parlando del figlio, Baglioni disse: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo”. Nei primi anni di matrimonio e di paternità, Claudio Baglioni è rimasto fedele alla moglie, per poi conoscere nel 1987 Rossella Barattolo, sua manager. Nel 1988, i due hanno iniziato una relazione inizialmente segreta, poi interrotta due anni dopo.

Nel 1991 il rapporto tra Claudio Baglioni e Rossella è ricominciato ed è stato ufficializzato nel 1994, quando Giovanni Baglioni aveva dodici anni. Le pratiche per il divorzio tra Claudio Baglioni e Paola Massari sono terminate solamente tantissimi anni dopo, nel 2008. Nel frattempo, Claudio Baglioni ha continuato la relazione con Rossella Barattolo, mentre il rapporto con la moglie, Paola Massari, si è rotto completamente.

Tra Claudio Baglioni e Rossella Barattolo, la storia va avanti ormai dal 1987. Raccontando la loro relazione, la manager ha rivelato: “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”. Dunque, nonostante la mancata realizzazione del loro sogno, Claudio e Rossella sono stati bravi a rimanere insieme, continuando ad amarsi. Per quanto riguarda invece Paola Massari, la sua ex moglie, l’affetto c’è ma l’amicizia è svanita.