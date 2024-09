Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio Baglioni e la compagna di Rossella Barattolo, la donna che ha conosciuto nel lontano 1987. Un grande quello tra il cantautore romano e l’esperta di marketing che, da quando ha incontrato Claudio Baglioni, ha deciso di lasciare il suo lavoro per occuparsi delle pubbliche relazioni del compagno. Nonostante tra i due ci sia un grandissimo amore, Claudio e Rossella non hanno avuto figli e la donna dalle pagine di Times of Malta ha confessato questo rimpianto: “mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”.

Non solo, Rossella Barattolo ha raccontato anche come è stato il primo incontro con Claudio Baglioni: “quando l’ho incontrato lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza”.

L’amore tra Claudio Baglioni e la compagna di Rossella Barattolo

La storia d’amore tra Claudio Baglioni e la compagna di Rossella Barattolo ha conosciuti alti e bassi. Per circa sei mesi, infatti, i due si sono lasciati ma proprio durante quel lungo periodo di silenzio entrambi hanno capito che il loro amore era talmente grande che non poteva perdersi così. Del resto Rossella è stata la musa di diverse canzoni di successo di Claudio Baglioni.

Qualche esempio? Sicuramente tra tutte spicca “Mille giorni di te e di me”, una delle ballad più emozionanti del cantautore romano. Anche la compagna Rossella ha confermato la cosa: “se ha mai scritto una canzone per me? Non vorrei essere presuntuosa, ma sì, varie… alcune delle quali hanno colpito nel segno perfettamente. La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite”.

