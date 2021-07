Claudio Baglioni/ Oltre 60 milioni di dischi senza mai partecipare a Sanremo

Claudio Baglioni è uno dei cantautori italiani più apprezzati e famosi: nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Nato a Roma il 16 maggio del 1951, nel 2021 ha compiuto 70 anni. L’esordio nel mondo della musica risale al 1964 quando, appena tredicenne, partecipa a un concorso canoro di voci nuove a Centocelle cantando una canzone di Paul Anka. Nel 1966 si esibisce per la prima volta dal vivo, sul balcone di casa sua: “Eravamo in sei, tutti con le chitarre e pieni di sogni. Infrangendo la regola di mia madre che non ci faceva passare dal salotto buono, eravamo arrivati fin sul balcone. Non ci ha dato retta nessuno. Però è successo nel 1966, tre anni prima dei Beatles”, ha ricordato a La Stampa. Nel quartiere di Roma in cui è cresciuto gli danno il soprannome di “Agonia”, per il suo il suo look fatto di maglioni neri a collo alto e occhiali spessi.

Claudio Baglioni: non ha mai partecipato a Sanremo

La canzone più famosa di Claudio Baglioni, “Questo piccolo grande amore”, è stata ispirata da Paola Massari, che nel 1973 diventa sua moglie. Il matrimonio è stato ufficializzato 5 anni dopo le nozze, per non turbare le fan del cantante. Nel 1982 nasce il figlio Giovanni, a cui Baglioni dedica “Avrai”, registrata a Londra in soli due giorni: “Quasi sempre i dischi si finiscono in maniera disperata. Avrai l’ho fatta in una pausa di Paul McCartney, registrava tutti i giorni tranne il mercoledì: mi infilai nello studio mentre lui giocava a Space Invaders”, ha raccontato Baglioni a Gioia. Dal 2008 ha ufficializzato la storia d’amore con Rossella Barattolo, a cui è legato dal 1994, che dagli anni Ottanta è la sua manager. Claudio Baglioni ha vinto due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards e sei Telegatti. Ha conduttore due volte il Festival di Sanremo, nel 2018 e nel 2019, senza mai partecipare come concorrente in gara.

