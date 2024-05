Claudio Baglioni canterà l’Inno d’Italia alla Festa della Repubblica con Mattarella/ Lui: “È un grande onore”

Claudio Baglioni si esibirà ai Fori Imperiali nell’Inno di Mameli per la Festa della Repubblica 2024

Claudio Baglioni canterà l’Inno di Mameli nella cornice di Via dei Fori Imperiali nel corso della Festa della Repubblica del 2 giugno 2024, accompagnato dalla Banda interforze della Difesa. È lui l’artista scelto per quello che viene definito, in un post pubblicato su Instagram dallo stesso Baglioni, come “Un momento carico di emozione e significato, un tributo alla nostra Repubblica e ai valori che la sostengono. Un ritorno alla storia, ai Fori Imperiali, per un artista che porta nel cuore il legame profondo con il nostro Paese.”

La celebrazione, che vedrà Claudio Baglioni esibirsi sull’Inno Nazionale, andrà in onda in diretta televisiva su Rai 1 e su tutti i canali social del Ministero della Difesa. Sarà un momento indimenticabile per il cantante che, come riportato sui social, si è detto felicissimo e onorato dell’opportunità avuta.

Claudio Baglioni: “Eseguire l’inno nazionale è un onore grandissimo”

“Eseguire l’Inno Nazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. – ha ammesso Claudio Baglioni – E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l‘idea di un intero Paese di gente perbene.”

Per il celebre cantante, simbolo della musica italiana, sarà anche il ritorno in una location che lo ha già visto protagonista anni fa: “Sarà anche un bel ritorno in via dei Fori Imperiali, questa volta al centro, dopo un concerto per la FAO nel 1996, il primo con il Colosseo come sfondo, e un altro, alla fine di un tour mondiale nel 2010, con alle spalle l’Altare della Patria. Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce – grazie al conferimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito: essere l’interprete del Canto degli Italiani, il giorno della Festa della Repubblica”, ha concluso.

