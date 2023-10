Claudio Bisio: “Mia moglie Sandra Bonzi? Felici insieme da 31 anni”/ “Tensioni sul set? Sì, è capitato a…”

Claudio Bisio a La volta buona: “Da 31 anni felice insieme a mia moglie Sandra”

Claudio Bisio è stato il protagonista di una lunga intervista a La volta buona, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Conduttore, attore e da qualche anno anche regista, Bisio parte col raccontare il rapporto con sua moglie Sandra Bonzi. Il loro è un amore forte, longevo, che ha superato tante difficoltà: “Sono sposato da 20 anni ma stiamo insieme da 31 e abbiamo due figli che ormai sono grandi”, ha esordito.

Benvenuti al Sud, Canale 5/ Una commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani, oggi, lunedì 4 settembre 2023

Nel corso della loro lunga storia d’amore, Claudio è stato spesso lontano da casa per lavoro, anche per mesi. Lo ha ricordato proprio nel salotto di Caterina Balivo, raccontando come i set e le riprese di certi film possano essere non soltanto faticosi ma anche difficili da sostenere per i lunghi tempi in cui si è lontani da casa.

Claudio Bisio/ Dopo l'operazione all'anca debutta al cinema col suo primo film: "è solo una bella favola"

Claudio Bisio e quella volta sul set in Ucraina per sei mesi: “Era appena nata mia figlia”

Quando Caterina Balivo gli ha chiesto se abbia mai avuto a che fare con tensioni sul set, Bisio ha raccontato: “Quando facevo l’attore facevo anche due film in un anno, da regista 1 in quattro anni. Certo, ricordo qualche set faticoso come ‘La tregua’, tratta da Privo Levi, che per di più abbiamo fatto in Ucraina, a pochi chilometri da Chernobyl.” È dunque entrato nel dettaglio: “Era appena arrivata mia figlia, è stato davvero faticoso. Pensa lei è nata a gennaio dell’86 io però l’ho rivista a luglio. Tutti i soldi li ho spesi in telefoni a gettoni, per i primi sei mesi non ci sono stato ma va bene così.”

LEGGI ANCHE:

Claudio Bisio e Sandra Bonzi: "Insieme da 31 anni"/ "La distanza il nostro segreto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA