Claudio Briganti, marito Laura Chimenti/ “Senza lui la mia vita non avrebbe sapore”

Laura Chimenti, giornalista di Rai1 e conduttrice dell’edizione serale del Tg1, è sposata da anni con Claudio Briganti, un uomo molto riservato che infatti c’entra ben poco con il mondo dello spettacolo. Su Claudio infatti si conosce ben poco, se non che è presidente del Movimento Sportivo Popolare, associazione che nasce con l’obiettivo di organizzare eventi sportivi e corsi di formazione per tecnici e dirigenti sportivi. È uno dei fondatori della scuola calcio dell’AS Roma e inoltre si è fatto strada come manager della Sportkinetic, società che gestisce alcuni importanti centri di fisioterapia. Ma non è tutto perché Briganti è anche uno dei principali referenti di uno sport non noto a tutti, il padel. Impegnatissimo, dunque, sul fronte sportivo, la sua priorità è però la famiglia: Claudio e Laura hanno infatti tre figlie.

Claudio Briganti, il grande amore di Laura Chimenti

“Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore.” ha ammesso Laura Chimenti in un’intervista rilasciata a Storie Italiane. La giornalista Rai ha inoltre dichiarato che “Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito, mi hanno spinto a fare tutto quello che ho fatto, mi hanno fatto fare tutto quello che volevo”. Claudio Briganti è da anni al fianco della giornalista, supportandola sul lavoro come nella vita. È chiaramente stato al suo fianco anche quando la Chimenti ha fatto da “valletta” ad Amadeus al Festival di Sanremo nel corso dell’ultima edizione.



