Claudio Cecchetto, chi ha scoperto/ Gerry Scotti, Fiorello, Jovanotti e non solo

Claudio Cecchetto, la carriera da talent scout: i grandi artisti scoperti

Claudio Cecchetto non è solo un produttore discografico, dj e conduttore di fama indiscussa, ma negli anni si è anche confermato come uno dei talent scout più illustri in Italia. Il padre del Gioca Jouer, oggi pomeriggio ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha scoperto numerosi volti noti della televisione, dello spettacolo e della musica, da lui lanciati nel corso degli anni e che alla fine hanno avuto una carriera brillante.

Mapi Danna, chi è la moglie di Claudio Cecchetto/ L'amore e i figli Jody e Leonardo

Tanti volti del piccolo schermo, come Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Marco Baldini, Daniele Bossari, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo e Nicola Savino, ma anche diversi nomi che sono presto diventati affermati speaker radiofonici, come Linus e Marco Mazzoli. E anche in ambito musicale il produttore ha lanciato artisti ora protagonisti della scena musicale italiana: da Jovanotti agli 883 e Max Pezzali, sino al duo Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Tracy Spencer, Francesco Fachinetti (DJ Francesco) e i Finley.

Maria Paola Danna, moglie Cecchetto/ I figli Jody e Leonardo: "Mai la pappa pronta"

Claudio Cecchetto: le parole su Fiorello e la rottura con Max Pezzali

Tutti nomi illustri e dall’indiscusso talento, che Claudio Cecchetto ha saputo riconoscere e sul quale ha fortemente scommesso, portandoli al successo. A proposito dei grandi talenti scovati, il produttore ne ha sempre parlato con grande affetto. In riferimento a Fiorello, per esempio, ha svelato al Corriere della Sera: “Vuole che chi ha davanti si diverta e stia bene con lui, ci sia una persona o cento. È un animatore continuo, non cambia tra quando è sul palco o giù dal palco. La mia previsione era che da animatore di villaggi sarebbe diventato animatore del villaggio Italia“.

Claudio Cecchetto: "Non penso più a Max Pezzali"/ "Grande artista, ma come persona…"

E su Jovanotti e la sua innata capacità artistica, ammise: “Penso di averla capita molto prima degli altri. Tutti vedevano come era, io vedevo come sarebbe stato“. Parole meno dolci, invece, per Max Pezzali, con il quale i rapporti si sarebbero ormai interrotti: “In questo momento non penso a lui. Un autore indimenticabile, ma come persona diciamo che lo è un po’ meno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA