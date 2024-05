Sabrina Salerno ha avuto un flirt con Claudio Cecchetto?/ Il talent scout: “Per un piccolo periodo…”

Claudio Cecchetto e il primo incontro con Sabrina Salerno: il racconto

Sabrina Salerno sarà ospite oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona con Caterina Balivo, su Rai1, per l’ultimo appuntamento settimanale del programma pomeridiano. La cantante ripercorrerà le principali tappe della sua vita e della sua carriera nel segno della musica, una carriera che ha preso il via attraverso un incontro rivelatosi fondamentale: quello con Claudio Cecchetto. Il celebre talent scout, che ha scoperto tra gli altri Jovanotti, Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello e gli 883 (duro l’attacco a Max Pezzali per la sua irriconoscenza), ha lanciato anche la celebre cantante di Boys.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudio Cecchetto ha ricordato il primo incontro con Sabrina Salerno, all’epoca ancora sconosciuta e desiderosa di fare carriera. “Era seduta davanti alla mia scrivania – racconta il talent scout – “La ragazza vorrebbe fare la cantante”, mi spiegò l’agente. Un attimo dopo attaccò a cantare, sfrontata e decisa, come fosse la più brava al mondo“. Nitido è ancora il ricordo di un episodio in particolare: “Quando girammo il video di Boys, in piscina, con la maglietta bagnata, gli operatori si incantavano. “Ehi tu, guarda in macchina per favore!”“.

Ma ci fu davvero un flirt tra Sabrina Salerno e Claudio Cecchetto all’epoca? La cantante si presentò subito come una bomba sexy e colpì quasi tutti per la sua bellezza, e anche lo stesso talent scout non ne rimase indifferente. “Per un piccolo periodo ci siamo compresi… Ci vogliamo ancora bene“, ha così ammesso la piccola cotta avuta per la stella della musica, con la quale conserva ancora oggi un prezioso rapporto di stima e di amicizia.

Sabrina Salerno, sul fronte sentimentale, è felicemente legata all’imprenditore Enrico Monti sin dal 1994: dopo il fidanzamento, la coppia ha avuto un figlio di nome Luca Maria nel 2004 e due anni dopo, nel 2006, sono convolati a nozze.

