Claudio Cecchetto e Linus, perché hanno litigato?/ “Un dissing becero da social…”

Claudio Cecchetto, anche il figlio Jody interviene nella diatriba con Linus

La competizione professionale, o semplicemente la condivisione della medesima passione, spesso possono sfociare in ruggini e dissapori che il tempo difficilmente può limare. A tal proposito, un recente articolo del Corriere della Sera ricorda gli albori e le ragioni del litigio tra due pilastri della radiofonia italiana: Linus e Claudio Cecchetto.

Linus dà del “fesso” a Claudio Cecchetto/ La replica del figlio Jody: “Radio Deejay esiste per mio padre”

Le ruggini tra Linus e Claudio Cecchetto sono tornate in auge dopo che il figlio del secondo, Jody, ha deciso di intervenire nel dissing tra i due protagonisti della radiofonia italiana. Il giovane streamer si è espresso in maniera perentoria: “Un dissing becero da social”, commento riferito alla voce di “Deejay chiama Italia” che – come riporta il portale – avrebbe dato del “fes*o” al collega oltre ad aver giudicato in maniera negativa il documentario “People from Cecchetto”, trasmesso di recente su Rai1.

People from Cecchetto, Rai 1/ Diretta: Claudio Cecchetto: "Gli 883 sono spariti per due giorni"

Claudio Cecchetto e Linus, dal 1995 ad oggi: “Non c’è mai stata una grande amicizia…”

“Me ne andai perché capii che mi stavano facendo fuori. Peccato perchè Radio Deejay doveva diventare una multinazionale… Ognuno invece l’ha utilizzata per se stesso, non c’è stata voglia di evolvere”. Queste le parole di Claudio Cecchetto in riferimento al suo addio nel 1995 a Radio Deejay, acquistata dal gruppo l’Espresso di De Benedetti. Il Corriere della Sera indica proprio questa data come base delle ruggini tra il fondatore dell’emittente e Linus.

“Devo essere sincero, non c’è mai stata una grande amaudicizia. Ai tempi di Claudio la radio era divisa fra ‘gli amici di Claudio’ e ‘quelli che lavoravano con lui’. Abbiamo sempre avuto un rapporto di rispetto e stima, ma non ci siamo mai presi dal punto di vista caratteriale e affettivo”. Queste le parole di Linus in un’intervista rilasciata a Peter Gomez sul Nove che mettono ulteriormente in evidenza come il rapporto con Claudio Cecchetto non sia mai decollato: “Amici non lo siamo mai stati”. I due hanno avuto modo di collaborare nel 2012, in un clima che sembrava sereno e propizio per un riavvicinamento: ricorrevano i 30 anni di Radio Deejay. Nonostante un colloquio cordiale e senza stonature, nel periodo successivo fino ad oggi pare che nulla sia cambiato. In ogni caso – sottolinea il Corriere della Sera – le vere ragioni alla base del dissapore tra Linus e Claudio Cecchetto restano ancora ignote e lo conferma la risposta del primo al video di Jody Cecchetto: “Sei un bravo ragazzo e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire, per fortuna”.

Maria Paola Danna, moglie Claudio Cecchetto/ Lei: "lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA