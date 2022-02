Claudio Cecchetto e Mapi Danna/ “Nostro amore dura da 30 anni perché ogni giorno…”

Claudio Cecchetto e Mapi Danna sono intervenuti in collegamento audiovisivo e in qualità di ospiti nel corso della puntata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022, di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. I coniugi, proprio nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati per antonomasia, hanno ricordato la presenza al loro matrimonio di Jovanotti, per poi parlare della serata odierna che trascorreranno a Riccione, luogo nel quale si sono sposati: si tratta indubbiamente di una combinazione perfetta, visto che gli sposi torneranno laddove i loro celibato e nubilato si interruppero per dare vita a una meravigliosa favola d’amore.

JODY CECCHETTO APPRODA A "PROTAGONISTI" SU RTL 102.5/ Claudio: "Sono contento"

CLAUDIO CECCHETTO E MAPI DANNA: “SONO CONTENTO DI ESSERE RIUSCITO A FARE IL MARITO”

Mapi Danna e Claudio Cecchetto hanno quindi descritto il loro amore. La donna ha detto: “Come si fa a non buttare le persone? Lavorandoci ogni giorno e non perdendo la distanza l’uno dall’altro. Serve costanza e forse ci si riesce. Occorre avere altro oltre l’amore, un altro sogno, per potersi supportare a vicenda”. L’uomo ha quindi aggiunto che “sono contento, siamo arrivati a 30 anni e mai l’avrei pensato a dire la verità. Ho sempre pensato di non essere adatto al ruolo di marito e probabilmente con lei ci sono riuscito e questo mi fa piacere”.

