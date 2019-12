Claudio Cecchetto in ospedale/ La foto sconvolge i fan ma se fosse…

CLAUDIO CECCHETTO RICOVERATO IN OSPEDALE (FORSE)

Claudio Cecchetto sa bene come stuzzicare i fan e la foto postata sui social potrebbe essere solo un modo per attirare l’attenzione, ma se così non fosse? In molti si stanno chiedendo se lo scatto che ritrae una sala di un ospedale con tanto di dottore pronto ad operare (o addirittura a far nascere qualcuno) sia solo un preludio di un annuncio di qualcosa di importante che riguarda il lavoro o qualcosa di serio. In queste ore i commenti non sono mancati e la cosa è notevole visto che lo scatto è stato pubblicato in piena notte senza alcuna didascalia che spiegasse la situazione. E allora dove sta la verità? In un altro momento avremo pensato che fosse solo uno scherzo e che presto sarebbe arrivato l’annuncio di un nuovo programma “partorito” ma adesso la possibilità che si tratti di altro c’è ed è tangibile. E allora di cosa stiamo parlando?

CLAUDIO CECCHETTO STA MALE?

Al momento non possiamo saperlo visto che solo un ritorno sui social di Claudio Cecchetto potrà chiarire la situazione e fino ad allora il dubbio rimane. Proprio un paio di mesi fa il DJ e produttore era finito in ospedale per via di un malore che in molti hanno attribuito ad un periodo di stress tra nuovo disco da promuovere in uscita e la morte della madre, e se fosse proprio lo stesso motivo ad averlo portato in clinica per un intervento? Lui, dal canto suo, si è limitato a commentare la foto con le dita incrociate affidandosi alla fortuna e qualcuno lo ha seguito augurandogli il meglio, il resto lo scopriremo nelle prossime ore.

Ecco lo scatto postato da Claudio Cecchetto su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram 🤞 Un post condiviso da Claudio Cecchetto (@claudiocecchetto) in data: 20 Dic 2019 alle ore 1:45 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA