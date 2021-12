Claudio Ciampi, figlio di Carlo Azeglio/ La lotta all’obesità: “Sono rinato”

Claudio Ciampi, chi è e vita privata

Claudio Ciampi, sessantotto anni ed ex dirigente di banca in pensione, è il secondo figlio di Carlo Azeglio Ciampi e Franca Pilla. Nato a Macerata il 14 novembre 1953, quattro anni dopo la sorella Gabriella, nata nel 1949 a Livorno. Un paio di anni fa Claudio Ciampi ha raccontato la sua sfida all’obesità. Arrivato a pesare 154 chili si è sottoposto a un’operazione di chirurgia bariatrica. Con a ripresa dell’esercizio fisico e l’adozione di un regime alimentare basato sulla moderazione, ha perso 60 chili in 8 mesi: “Io non sono dimagrito. Sono semplicemente rinato, venuto al mondo per la seconda volta”. Son stati i suoi nipoti a fargli prendere coscienza della sua condizione: “Un giorno mi dicono, sai zio noi andiamo a New York, tu no visto che non cammini”. La moglie è sempre rimasta al suo fianco.

Enrico Caruso, come è morto: pleurite/ La storia con Ada Giachetti e i figli

Claudio Ciampi: la targa sbagliata per il padre Carlo Azeglio

Lo scorso giugno è stato inaugurato a Roma largo Carlo Azeglio Ciampi, su lungotevere Aventino nel tratto sotto il Giardino degli Aranci, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei figli Claudio e Gabriella Ciampi e della sindaca di Roma Virginia Raggi. La targa però non è stata scoperta perché c’era un errore sul nome di Ciampi: “Carlo Azelio Ciampi” e non “Azeglio”. “È colpa di mia nonna Maria: avrebbe dovuto chiamare mio padre come Azeglio Vicini, l’ex cittì della Nazionale, sicuramente più conosciuto in Italia, invece gli piaceva Massimo D’Azeglio: e questi sono i risultati”, ha scherzato Claudio Ciampi su Il Foglio. E ha aggiunto: “Purtroppo è successo, se non fosse successo sarebbe stato meglio. Certo con mio padre non sarebbe successo: si fidava solo di se stesso. Lì per lì si sarebbe messo a ridere, ma poi i panni sporchi si lavano in casa”.

LEGGI ANCHE:

Carlo Azeglio Ciampi, come è morto: polmonite atipica/ La moglie Franca PillaSergio Bruni, chi è e come è morto/ La moglie Maria e le quattro figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA