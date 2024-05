Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ La cantante: “non cambierei nulla del mio passato”

Claudio Fratini è stato il fidanzato di Malika Ayane. Parliamo al passato perchè la raffinata interprete e cantautrice è oramai single da diverso tempo, visto che la storia con il manager nel mondo dello spettacolo è terminata. Non è dato sapere il motivo, ma a confermare la cosa è stata proprio la voce di Sottosopra che ha confessato: “da qualche mese sono single”. Claudio e Malika erano non solo fidanzati, ma anche collaboratori visto che la cantante lo aveva scelto come manager. Dopo la fine dell’idillio però i rapporti lavorativi si sono interrotti per stessa ammissione della cantante: ” Era il mio agente? Adesso non lo è più”. La cantante ha poi aggiunto: “sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli” senza però rivelare le cause della fine della relazione e del rapporto di lavoro.

Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ Lei: "è sacrosanto cercare di essere felici, mai accontentarsi"

Oggi Malika è single e a chi le domanda se pensa ad un matrimonio e dei figli risponde: “non penso proprio”. In passato, infatti, la cantante ha vissuto diversi amori importanti: a cominciare da quello con il collega Cesare Cremonini fino al matrimonio con il regista Federico Brugia.

Malika Ayane e Claudio Fratini non sono più fidanzati?

La fine della storia d’amore tra Malika Ayane e l’ex fidanzato Claudio Fratini è arrivata a sorpresa. I due sembrano molto affini e complici, nonostante la loro relazione è stata vissuta a distanza tra Milano e Berlino. Qualcosa tra i due si è rotto con la Ayane che, senza tergiversare, ha rivelato di essere tornata single e felice. Nonostante la fine dell’amore però i due sono rimasti in buoni rapporti come ha fatto sapere proprio la cantante rivelando: “tutti gli uomini della mia vita ce li ho ancora lì, intatti”. Non solo, la Ayane ha aggiunto: “se hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”. E come non darle ragione.

DUETTO NEGRAMARO E MALIKA AYANE, COVER "LA CANZONE DEL SOLE"/ L'omaggio a Battisti diventa una "sfida"

Anche con l’ex marito Federico Brugia, il regista sposato in matrimonio a Las Vegas, la cantante è in buonissimi rapporti. La coppia si è lasciata dopo 5 anni di matrimonio. “L’ho incontrato a un vernissage. Siamo tornati a casa insieme e ci siamo fatti una bella chiacchierata, come non succedeva da tanto. E’ stato bellissimo” – ha detto la cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA