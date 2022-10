CLAUDIO LAURETTA È PINO DANIELE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Commozione generale

Claudio Lauretta è Pino Daniele nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Claudio Lauretta dovrà affrontare una sfida molto complicata a Tale e Quale Show calandosi nei panni di Pino Daniele. In questo caso non basterà sorprendere dal punto di vista del trucco e vocale. Sarà infatti fondamentale offrire una performance basata principalmente sull’interpretazione e l’emulazione fisica. Saprà certamente rendere onore ad uno dei cantautori più importanti della discografia italiana. Lauretta è tra i più avvezzi al mondo dello spettacolo; presente in diversi programmi televisivi nel corso della sua longeva carriera, oltre ad essere un attore particolarmente apprezzato.

Sicuramente nell’interpretazione di oggi, 7 ottobre, Lauretta metterà anche una certa commozione visto che tutti siamo ancora colpiti dalla prematura scomparsa di un uomo straordinario come Pino Daniele. Per lui sarà un onore interpretarlo e questo l’abbiamo già capito quando gli è arrivata l’assegnazione che l’ha lasciato di fatto di stucco.

Claudio Lauretta così nella prima puntata di Tale e Quale Show

Claudio Lauretta è tra quelli che hanno impressionato a Tale e Quale Show nella prima puntata della settimana scorsa. Per l’attore la prima esibizione è stata nei panni di Renzo Arbore con il brano celebre Il Clarinetto. Dal punto di vista estetico nulla da dire; ineccepibile la somiglianza e la qualità del trucco. L’effetto visivo è stato incredibile così come il valore artistico della performance. Lauretta si è infatti confermata tra i favoriti di questa stagione grazie ad una performance solida dal punto di vista vocale e strutturata dal punto di vista interpretativo. Come per molti concorrenti, il più duro è stato Malgioglio che anche in questa edizione non sembra risparmiare critiche e commenti diretti. Nello specifico, ha affermato di non aver trovato Claudio vicino al carisma di Arbore, avendo come effetto una performance scialba e senza particolare spessore artistico.

Molto più compiaciuti gli altri giurati come dimostrato dal punteggio finale di 52 punti in favore di ottimo 4 posto, a ridosso del podio. L’attore ha sicuramente doti vocali e artistiche spiccate, profilandosi come uno dei migliori profili per quella che sarà la fase finale del programma pur essendo ancora all’inizio. Anche il pubblico sembra supportare questa posizione come dimostrato dai tantissimi commenti social in favore di Lauretta. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRIMA ESIBIZIONE











