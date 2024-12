Continua il dilemma Guillermo Mariotto, con la sua presenza che pare sempre più in bilico a Ballando con le Stelle 2024. Dopo quanto successo e il presunto “tocco” al ballerino, tutto è saltato e da quel momento i telespettatori non sanno se il giudice tornerà nel programma condotto da Milly Carlucci. A destare ulteriori sospetti sul suo ruolo nel talent è stato un ulteriore dettaglio delle ultime ore. Da quel momento i fan non hanno più avuto dubbi, Guillermo Mariotto sarà definitivamente fuori da Ballando?

Alberto Matano al posto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024?/ Il conduttore spiazza tutti!

Cos’è successo? Nel promo della puntata di Sabato 14 trasmesso in tv in vista della diretta Guillermo Mariotto non si è visto, cosa che ha subito allarmato gli affezionati spettatori Rai. L’hanno davvero cacciato definitivamente? Se così fosse si solleverebbero non poche polemiche, dato che fino all’ultimo alla famosa “palpata” è stato dato il beneficio del dubbio su un incidente inconsapevole. Anche Selvaggia Lucarelli si era espressa sull’accaduto, giudicando esagerato considerare quel gesto accidentale come una molestia.

Milly Carlucci su Guillermo Mariotto: "Molestie? Sentito il ballerino"/ "Fuga? Gravissimo, deciderà la Rai"

Guillermo Mariotto, il gesto controverso e il parere di Fabio Canino: “Cosa grave…”

La breve pubblicità andata in onda su Rai ha scatenato le voci su una definitiva eliminazione di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle 2024. Ancora non si conoscono i retroscena, ma dopo quanto trasmesso da Striscia La Notizia, il giudice sembrava visibilmente innervosito. Ciò non esclude che per protesta – visto il carattere frizzantino dello stilista – non si sia auto eliminato dal programma di Milly Carlucci. In ogni caso, non vederlo come al solito nello spot della puntata è sembrato a tutti troppo strano. In tutto ciò, Milly Carlucci non si sbottona, e ai giornalisti ha solo detto testuali parole: “Scopriremo sabato se ci sarà o meno“.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le stelle?/ "La Rai vuole espellerlo, ecco chi prende il suo posto"

Perchè tanto mistero? Sicuramente la suspance aumenta gli ascolti, ma l’uscita di scena di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle 2024 è stata repentina e forse troppo veloce. Riguardando il video incriminato molti dei telespettatori sono convinti si sia trattato di uno sfortunato incidente, mentre tra i giudici del programma c’è chi è convinto si sia trattato di qualcosa di più complesso. Fabio Canino, infatti, ha asserito che il gesto di Guillermo Mariotto è stato molto grave: “Non tanto come gesto in sé, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono regole”, ha continuato, mentre Selvaggia ha sottolineato quanto la presenza del giudice sia fondamentale per il suo carattere imprevedibile.