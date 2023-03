Claudio Lippi: “Ho senso di colpa per mia figlia Federica”/ “Rapporto recuperato ma…”

Claudio Lippi, ospite insieme alla figlia Federica a Da noi a ruota libera, ha parlato del loro rapporto: “La storia mia e di Federica è simile a quella di tanti genitori separati. È cresciuta con una donna straordinaria, tanto è vero che dopo anni di separazione e di dovere genitoriale abbiamo deciso di risposarci. Adesso mia moglie mi fa da badante gratis”, ha scherzato il conduttore. In virtù della rottura, tuttavia, non sempre ha vissuto nel migliore dei modi la paternità.

“Io ho un certo senso di colpa nei confronti di Federica, perché lasciare i figli è quasi un reato. Passando gli anni, mi rendo conto che il traguardo non è lontanissimo e comprendo quanto sia stato facile buttare via la vita che conta. Non mi sento di essere del tutto stato corretto”, ha ammesso. “Credo che quello che vivi successivamente non ti fa recuperare quello che hai perso. Mia figlia fa finta di non avere traumi, ma so che non è così”.

Claudio Lippi: “Ho senso di colpa per mia figlia Federica”. Il loro rapporto

Federica, la figlia di Claudio Lippi, non dà colpe tuttavia al papà per il tempo perso quando era bambina. “Il rapporto da grandi vale di più di quello da piccoli, perché ti accorgi maggiormente del valore che l’altro ti può trasmettere. Quando ero piccola c’è sempre stata la mamma, crescendo invece ho trovato un’altra spalla. Non mi aspettavo che potessimo instaurare questo rapporto. È diventato molto forte soprattutto quando sono rimasta incinta”, ha raccontato.

Un vissuto che conferma anche il conduttore. “La sua gravidanza è stata molto emozionante. Un uomo non potrà mai capire cosa significa. È un vero miracolo, mi sono quasi rammaricato di non essere nato donna”. Poi non è riuscito a fare a meno di commuoversi nel vedere il video-messaggio registrato dalla nipotina Mya Summer.

