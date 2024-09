Claudio Lippi e Luana Ravegnini: dall’amore all’addio

Claudio Lippi e Luana Ravegnini hanno formato una coppia per diverso tempo. I due avevano lavorato insieme nel programma Il pranzo è servito per poi mettersi insieme e cominciare una vera e propria relazione solo quando il conduttore andò a lavorare a Telemontecarlo. La storia tra i due è stata lunga e importante ma dopo sette anni, le strade dei due si sono separate.

“Avevamo aspettative di vita diverse, lui aveva già una famiglia alle spalle, due figlie, io non avevo figli e lui decise che, per il mio bene, sarebbe stato meglio che ci separassimo, ma sui giornali uscì il contrario, che l’avevo lasciato io e che l’avevo fatto soffrire. Non ho mai voluto rettificare, mi dissi: pensassero quello che vogliono”, le parole di lei in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

Claudio Lippi e Luana Ravegnini: l’incontro dopo la rottura

Della fine della relazione con Claudio Lippi, Luana Ravegnini ha parlato anche della storia finita ai microfoni del settimanale Chi. “Una leggenda metropolitana, visto che fu lui a chiudere quella storia. Sono passati 23 anni, la vita è andata avanti: per me, per lui, per tutti”, ha detto lei.

Tra i due, oggi, i rapporti sono sereni e quando si incontrano il saluto non manca mai: “Ci siamo incontrati, per caso, qualche tempo fa e, a ridosso dell’esordio di Check Up, mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo”., ha aggiunto ancora lei.