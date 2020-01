CLAUDIO MARTELLI E LIA QUARTAPELLE SI SPOSANO?/ Matrimonio a Tel Aviv e…

Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sposano? L’indiscrezione arriva dal portale affaritaliani.it, secondo cui l’ex delfino di Bettino Craxi e la parlamentare del Pd dovrebbero convolare a nozze in quel di Tel Aviv, in Israele. Non mancherebbe molto al coronamento di un sogno d’amore che sembra aver bruciato le tappe e anche la differenza d’età. I due, infatti, stanno insieme da alcuni mesi e non è raro vederli presenziare insieme ad alcuni eventi politici e mondani. Ma parlavamo della loro differenza d’età: Claudio Martelli ha compiuto 76 anni lo scorso 24 settembre. Per quanto riguarda Lia Quartapelle, invece, parliamo di una giovane donna di 37 anni. A dividere i due ci sono 39 anni: una vita intera, ma i due non sembrano scoraggiati da questo dato, considerato a quanto sembra prettamente anagrafico…

CLAUDIO MARTELLI E LIA QUARTAPELLE SI SPOSANO?

Chissà che il desiderio di sposarsi di Claudio Martelli e Lia Quartapelle non rappresenti per la coppia la volontà di mettere un punto esclamativo su un momento particolarmente pieno di soddisfazioni. L’ex ministro socialista nelle ultime settimane è tornato ad essere invitato come ospite in diverse trasmissioni di approfondimento politico in qualità di testimone diretto dell’esperienza di Bettino Craxi, verso il quale si è riacceso un forte interesse dopo l’uscita del film Hammamet di Gianni Amelio ai 20 anni dalla morte in Tunisia. Per quanto riguarda Lia Quartapelle, invece, voci ben informate profilano per lei un impegno di primo piano all’interno del Partito Democratico a livello nazionale. Insomma, il loro matrimonio sarebbe la ciliegina sulla torta…

