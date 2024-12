Gianmarco, chi è il fidanzato di Paola Caruso: il matrimonio il 10 luglio 2025

Dopo un lungo e movimentato passato sentimentale, segnato da amori più o meno importanti ma anche da delusioni e sofferenza, Paola Caruso sembra aver trovato il vero amore. La showgirl, che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin su Canale 5 nel salotto di Verissimo, ha ritrovato sorrisi e serenità al fianco del nuovo fidanzato Gianmarco. Di lui non sono disponibili molte informazioni, se non quelle da lei fornite durante le interviste pubbliche, e probabilmente è una personalità non appartenente al mondo dello spettacolo e della televisione.

Paola Caruso è felice al fianco del fidanzato Gianmarco, che il prossimo anno diventerà anche suo marito: nel salotto di Verissimo, in un’intervista rilasciata lo scorso ottobre, l’ex Bonas di Avanti un altro! ha infatti annunciato che la coppia convolerà a nozze il prossimo 10 luglio 2025. “Io indosso una maschera per proteggere tutto quello che ho dentro, Gianmarco è una persona che ha visto me senza le mie maschere, ha visto la mia sofferenza, se una persona ama il peggio di te è la persona giusta“, ha confessato.

Paola Caruso, l’incontro con Gianmarco nel periodo più buio della sua vita

Ma come si sono conosciuti Paola Caruso e Gianmarco, suo fidanzato nonché futuro marito? Sempre ai microfoni di Silvia Toffanin, la showgirl aveva rivelato: “Ci siamo incontrati a colazione in un hotel, vuol dire che doveva succedere in quel momento, sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi”.

La coppia si è conosciuta in un periodo complicatissimo per la Caruso, segnato dalla malattia del figlio Michele. L’incontro con Gianmarco si è rivelato per lei fondamentale, come raccontato in una precedente intervista sempre a Verissimo: “In questo incubo, nel momento più buio della mia vita, Dio mi ha mandato un raggio di sole […] L’ho incontrato nel momento peggiore della mia vita, in un momento in cui non pensavo all’amore, ma solo a curare mio figlio. Lui ha avuto la pazienza di starmi accanto“.

