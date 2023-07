Claudio Orrea, grave dopo incidente in moto ad Patrizia Pepe/ “Traumi a testa e torace”

Incidente in moto per Claudio Orrea, co-fondatore e amministratore delegato del brand Patrizia Pepe. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto domenica 23 luglio 2023 sulle colline di Montale, in provincia di Pistoia, ma le cause sono ancora da accertare. Il marito della stilista Patrizia Bambi si trova ora ricoverato in gravissime condizioni al trauma center di Careggi (Firenze). Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno, nella frazione di Poggio Alto, zona boschiva e impervia.

Il 68enne era a bordo della sua moto da cross, una da enduro, e stava percorrendo un sentiero ripido insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo. Ad un certo punto il gruppo si è fermato, accorgendosi di aver perso di vista il compagno. I motociclisti sono quindi tornati indietro per cercare Claudio Orrea, trovandolo disteso per terra. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le condizioni dell’ad di Patrizia Pepe sono apparse subito molto gravi.

“CLAUDIO ORREA HA BATTUTO VISO CONTRO PIETRA”

Claudio Orrea avrebbe battuto il viso contro una pietra aguzza, in un punto che dunque non era protetto dal casco, riportando in seguito alla sua caduta dalla moto un importante trauma cranico, oltre a diversi traumi al volto e al torace, riferisce il Fatto Quotidiano. Subito dopo l’incidente, dunque, è scattato l’allarme, ma a causa dell’inaccessibilità del tratto in cui stava circolando il presidente del brand Patrizia Pepe, è stato attivato anche l’elisoccorso.

Inoltre, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Pistoia, che hanno dovuto raggiungere la zona a bordo di un fuoristrada e tagliare rapidamente la vegetazione, in quanto era molto fitta, per consentire all’elisoccorso di calare i soccorritori col verricello. I medici, arrivati sul posto, hanno eseguito delle manovre salvavita per quasi due ore, che hanno consentito successivamente di trasportare Claudio Orrea in codice rosso all’ospedale di Careggi (Firenze), dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

