Claudio Pedrazzini chi è?/ Primo parlamentare italiano positivo al coronavirus

Claudio Pedrazzini è il primo parlamentare italiano positivo al coronavirus. La notizia è giunta nelle scorse ore, e subito sono scattate le contromisure. Il deputato del Gruppo Misto si è sottoposto a tampone che è risultato positivo, e lo stesso ha deciso di mettersi in auto-isolamento, non necessitando di alcuna cura specifica. Pedrazzini, infatti, ha specificato di stare bene e di avere solo qualche linea di febbre, di conseguenza, non si è reso necessario il suo ricovero in uno degli ospedali lombardia già sovraffollati. Nel contempo, tutti i colleghi che hanno avuto contatti ravvicinati con Pedrazzioni sono stati informati del fatto, e invitati a non recarsi presso la Camera dei deputati nella giornata odierna.Gli stessi verranno ora sottoposti a tampone per evidenziare eventuali altri casi di positività o escluderli.

CLAUDIO PEDRAZZINI: LUNGA CARRIERA FRA IMPRENDITORIA E POLITICA

Claudio Pedrazzini è un parlamentare lombardo, nato a Lodi il 30 agosto del 1974 (compirà 46 anni fra cinque mesi). Membro della camera dei deputati italiana dal 2018, si è diplomato al liceo scientifico per poi entrare nel mondo dell’imprenditoria nel settore dei servizi. Pedrazzini è stato eletto nella Circoscrizione della Lombardia numero 4, presentato dalle liste del Centrodestra, leggasi Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Nci e Udc. Inizialmente a fianco del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dal 9 settembre 2019 ha deciso di lasciare il partito azzurro per associarsi al Misto. Dal 18 dicembre dell’anno scorso risulta far parte del gruppo “Noi con l’Italia! Usei, Cambiamo! Alleanza di centro”. Dal 21 giugno di due anni fa, è anche membro della XII commissione affari sociali. Come si legge sul sito ufficiale della Camera, oltre all’attività politica, Pedrazzoli svolge il ruolo di imprenditore come amministratore della società IBD – Mediagroup Srl, dal marzo del 2002. Prima di entrare in parlamento, Pedrazzoli è stato consigliere regionale della Lombardia fra il marzo 2013 e il marzo del 2018, nonché vice-presidente della provincia di Lodi fra il maggio del 2009 e l’aprile di quattro anni dopo.

