Tampone per Mbappe, ha il coronavirus?/ Test negativo per star Psg, ma quanta paura

Tanta paura per Mbappe, la stella del Paris Saint Germain, campione del mondo con la nazionale francese nel 2018. Il bomber del Psg si è sottoposto a tampone perchè pensava di aver contratto il coronavirus. Tutta colpa di un brutto mal di gola che ha obbligato il 21enne di Bondy a saltare gli ultimi allenamenti con i propri compagni, e a rinchiudersi in casa. Il giocatore, vista la situazione delicata, aveva deciso di sottoporsi ad un test per capire se fosse positivo al Covid-19, e dopo qualche ora di ansia e di panico è arrivato finalmente il verdetto: tutto a posto, Kylian non è positivo. Una lieta notizia per lo stesso e i suoi famigliari, e nel contempo, una bella nuova anche per il Paris Saint Germain, che questa sera, dalle ore 21:00, accoglierà il Borussia Dortmund al Parco dei Principi, per giocarsi la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

TAMPONE PER MBAPPE: QUESTA SERA SARà IN CAMPO?

Mbappè a parte, resta il fatto che la situazione nel mondo del calcio sta divenendo delicata, alla luce della “dinamicità” dei giocatori, che si spostano da un posto all’altro, hanno diversi contatti, e rischiano di trasmettersi, a loro insaputa, il virus. Questa sera, poi, si giocherà a Parigi, e la Francia è la seconda nazione più colpita dall’epidemia in Europa dopo l’Italia. Il Parco dei Principi sarà blindato per l’occasione, senza il pubblico (così come già avvenuto ieri per Valencia-Atalanta), e inoltre, la ministra dello sport francese, Roxana Maracineanu, ha invitato i supporters del Psg a non ritrovarsi fuori dallo stadio. Secondo molti il calcio internazionale è una sorta di bomba ad orologeria, e basterà poco affinché si verificherà il caso, che andrà poi a bloccare tutto. Tornando ad Mbappè, stasera è molto probabile che la star francese non ci sarà, di conseguenza il Psg dovrà impegnarsi ancora più del solito per provare a ribaltare il risultato dell’andata, la sconfitta per due a uno al Signal Iduna Park di Dortmund.

