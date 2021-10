Claudio Raimondi, morto il padre/ Il giornalista: “Grazie per onorarne la memoria”

CLAUDIO RAIMONDI, MESSAGGIO PER LA MORTE DEL PADRE

Una triste notizia per Claudio Raimondi: il noto telecronista di Mediaset, volto famoso nelle telecronache del nostro campionato e di Champions League, ha poco fa annunciato su Instagram la morte di Gian Giacomo Raimondi. Si tratta del padre: oggi Claudio Raimondi ha semplicemente dato notizia della morte, rendendo nota la data del funerale che sarà giovedì 7 ottobre, in mattinata, presso la Chiesa di S. Agata a Cremona. Sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza al giornalista, tra cui anche quelli dei colleghi. Ieri però aveva dato maggiori specifiche, postando una foto del genitore allo stadio Zini di Cremona – quello della loro città – scrivendo “ora fai compagnia alla mamma”.

Spiccano per esempio quelli di Max Callegari e Mikaela Calcagno, che condividono o hanno condiviso con lui l’esperienza a Mediaset, come detto nel messaggio di oggi viene dato solo l’annuncio del funerale ma ieri Raimondi aveva salutato, sempre in maniera composta, papà Gian Giacomo che ora si ricongiungerà con la moglie. Un messaggio dunque sobrio e posato, che non lascia trasparire troppe emozioni o ricordi particolari legati al rapporto con il defunto, quello di Claudio Raimondi, noto per le sue telecronache sempre piene di passione e competenza; anche noi ovviamente ci stringiamo al cordoglio suo e di tutta la famiglia, porgendo le più sentite condoglianze per questa scomparsa.

