PRONOSTICI SERIE B: FAVORITI E QUOTE PER LA 17^ GIORNATA

I pronostici Serie B reclamano di nuovo spazio anche oggi, sabato 14 dicembre, grazie a ben cinque partite che saranno valide per la 17^ giornata: come avremo modo di analizzare in maggiore dettaglio fra poco, il match forse più stuzzicante è proprio quello che riguarderà la capolista Sassuolo, che per ora sta facendo tutto per bene e quindi può essere considerata la favorita ogni volta che scende in campo, anche se in un campionato come la Serie B non si può mai dare nulla per scontato.

Chi è avvezzo alle scommesse sa infatti che nel campionato cadetto le quote sono spesso all’insegna dell’incertezza, rispecchiando d’altronde i valori che spesso sono molto allineati. In questa stagione stanno facendo eccezione le tre fuggitive del gruppo di testa, ma per il resto può essere difficile – ma proprio per questo motivo anche particolarmente intrigante – sbilanciarsi circa l’esito delle partite. Andiamo allora adesso ad esaminare proprio il già citato Sassuolo nel sabato con i pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: ANALIZZIAMO IL BIG-MATCH DEL SABATO

FOCUS FROSINONE SASSUOLO

Si può essere d’accordo nell’indicare Frosinone Sassuolo come la partita di maggior richiamo del sabato per quanto riguarda i pronostici Serie B, tra due squadre entrambe reduci dalla retrocessione dal massimo campionato nel maggio scorso. Il Frosinone senza ombra di dubbio ha patito assai di più il contraccolpo, tanto da trovarsi in una posizione critica di classifica, tuttavia adesso i ciociari sono finalmente in crescita e allora oggi proveranno a rendere la vita difficile anche a uno scatenato Sassuolo, che marcia invece a ritmi altissimi al comando della classifica della categoria cadetta.

Nonostante il fattore campo e la rinascita ciociara, la classifica spinge i pronostici su Frosinone Sassuolo di Serie B nettamente dalla parte degli ospiti emiliani in base alle quote Snai. Infatti un successo casalingo del Frosinone varrebbe 3,85 la posta in palio per chi crederà nel segno 1, che è su valori molto simili a quelli per il pareggio (segno X a 3,55). Si scende invece a 1,87 in caso di segno 2, ad indicare il fatto che il Sassuolo sarà favorito anche oggi pomeriggio allo stadio Benito Stirpe.