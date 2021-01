Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ 44 anni e l’amore per Elton John

Claudio Rego è al fianco di Donatella Rettore ormai da 44 anni, ma i due si sono sposati solo nel 2005. Lo scorso 29 settembre hanno festeggiato 15 anni di matrimonio, come ricordato dalla cantante su un post su Instagram. I due non sono riusciti ad avere figli a causa della talassemia, malattia di cui Donatella Rettore soffre da molti anni: “Saremmo stati due genitori molto divertenti”, ha detto Rego un anno fa a Domenica in. Dopo più di 40 anni insieme, la coppia è ancora molto innamorata: “ Abbiamo avuto una vita articolata, fatta di momenti spettacolari e complicati, sicuramente entusiasmante e felice. Ce l’abbiamo fatta fino adesso e sicuramente ce la faremo anche in futuro”, ha aggiunto il musicista. Durante la malattia e la convalescenza dopo l’intervento al seno, Donatella ha potuto sempre contare sul sostegno del marito.

Claudio Rego: la moglie Donatella Rettore e l’amore per Elton John

In una recente chiacchierata con Pierluigi Diaco nel programma “Ti sento”, Donatella Rettore ha raccontato di aver avuto una sbandata per un altro uomo, oltre a Claudio Rego. “Io ero innamorata di Elton John, assolutamente innamorata. Era una cosa psicologica. È un uomo talmente bravo…”. La cantante ha poi ricordato il primo incontro con l’artista inglese: “Quando ci siamo incontrati… non è che mi ha detto niente, si è messo a suonare il piano. Io… non sapevo più che lingua parlare, se in francese, in tedesco… Aveva una salopette fucsia e degli occhiali… era uno show solamente per me”. Nonostante l’attrazione, Donatella non ci ha provato con Elton John: “Ero imbranatissima, anzi ero lì che misuravo ogni singolo verso, però lui: relax yourself”.



