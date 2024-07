Donatella Rettore: “Io e mio marito Claudio Rego ci siamo odiati/ “Il primo incontro è stato un incubo”

La cantante ricorda le difficoltà con il marito Claudio Rego

Da tanti anni Donatella Rettore e il marito sono uniti da un legame indissolubile, ma non sempre le cose tra di loro sono filate via lisce come l’olio, come raccontato dalla stessa artista. Legata a Claudio Rago, personalità importante nel mondo della musica e che quindi più volte ha collaborato con la stessa moglie negli anni, Donatella ha ammesso che nei primi tempi la scintilla ha tardato a scoppiare: “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti; la prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico, ci siamo veramente odiati” ha confessato Rettore come ricordato dal portale TPI.

Poi per fortuna le cose sono andate migliorando e galeotto è stato un nuovo incontro nel quale è scattato qualcosa: “Ci siamo incontrati poi dopo qualche mese in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, da allora non ci siamo più mollati” ha detto l’artista riguardo alla storia convolata a nozze nel 2005 dopo 10 anni di fidanzamento.

Donatella Rettore e i figli mai arrivati con il marito

In tanti anni di amore e passione i due artisti non sono riusciti a coronare il sogno di allargare la famiglia, ma nella vita della cantante di Splendido splendente si sono avvicendati invece alcuni dolori, come quello dell’aborto raccontato nel dettaglio qualche mese fa a Domenica In dalla padrona di casa Mara Venier: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni; mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi, io e mio marito Claudio Rego stiamo insieme da 43 anni, non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica” ha confessato Donatella Rettore che oggi ha semplicemente accettato l’idea di non diventare mamma e si gode l’amore con il compagno di una vita.

Questa sera il pubblico di Rai1 intanto potrà gustarsi le doti artistiche della cantante nativa di Castelfranco Veneto in una speciale puntata di Techetechetè che regalerà alcune esibizioni inedite e immagini circolate raramente in passato, tratte da località di villeggiatura nei quali Donatella Rettore si esibiva come tanti altri colleghi.











