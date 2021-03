Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Lui è sempre stato sorridente”

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021, ci sarà anche la cantante Donatella Rettore in qualità di ospite speciale. Quest’ultima apparirà questa sera, giovedì 4 marzo, in occasione della serata dei duetti in cui salirà sul palco insieme al gruppo de La Rappresentante di Lista, in una versione in chiave moderna di “Splendido splendente”, scritta insieme allo storia compagno Claudio Rego (nome d’arte di Claudio Filacchioni). “Continua a rappresentare me e un momento di grande ispirazione mio e di Claudio. Un momento in cui, alla fine degli anni ’70, si stava aprendo una porta: arrivavo dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra, stavano arrivando il punk, il post punk, i capelli colorati, la fantasia iniziava a galoppare, tutti volevano fare di più”, ha detto la Rettore intervistata da Roling Stone, parlando del suo successo del 1979.

Claudio Rego: al fianco di Donatella Rettore da quasi 50 anni

Claudio Rego e Donatella Rettore si sono conosciuti ne 1974, in un locale di Taranto durante un concerto di Alan Sorrenti. Per un periodo si sono persi di vista, dato che Claudio Rego è partito per il servizio militare. Al suo ritorno si sono ritrovati per non lasciarsi più, dando vita anche a un sodalizio artistico molto produttivo. Si sono sposati solo nel 2005, dopo più di 30 anni insieme. Adesso, vivono a Castelfranco Veneto insieme ai loro amati cani. La coppia non ha avuto figli, ma la cantante ha subito anni fa un aborto spontaneo. In molte interviste Donatella Rettore ha parlato di Claudio come la sua roccia, che le è sempre stata accanto nei momenti difficili, come quando lo scorso anno ha scoperto di avere un tumore al seno: “Lui è sempre stato sorridente”, ha detto ospite a Oggi è un altro giorno.



